 

Лена, почему у тебя нет детей? – Личное мнение

27.10.2020, 20:45, Разное

Порой я сама себе задаю вопрос: «Лена, а почему у тебя, собственно, нет детей?» Детей иметь могу. Детей очень люблю. Но их у меня нет.

На поверхности своего сознания я всегда нахожу ответ на этот вопрос: «Я слишком дорожу своей свободой. Не хочу не спать. Не хочу уставать. Не хочу рожать и растить».

Но если копнуть глубже? Заглянуть вглубь себя. Посмотреть правде в глаза и ответить на тот же самый вопрос, уже не дуря ни себя, ни окружающих.

 Итак: Лена, почему у тебя нет детей?

Я боюсь. Вот почему.

Да, во многих вещах я, очевидно, смелый человек, но и мне свойственно чувство страха. Именно это чувство является причиной того, что детей у меня нет и не будет.

Я не хочу всю оставшуюся жизнь бояться за детей и, хорошо зная себя, могу с уверенностью сказать: бояться буду, если рожу.

Прежде всего, болезней.

Самое страшное для любого вменяемого и порядочного человека — это серьёзная болезнь ребёнка. Болезнь, перед которой ты беспомощен. Болезнь, которая может у тебя его забрать, оставив один-на-один с дырой в сердце. И с этой дырой придётся жить до конца дней своих.

Я не смогу. Я боюсь.

Именно поэтому я так сочувствую, так болею душой за всех родителей, которые проживают в реальности мой самый страшный кошмар. Мне безумно жалко больных крошек, и у меня, в прямом смысле слова, ноет сердце, когда я думаю о том, через что проходят их родители.

Гришеньке Крюченкову нет и шести месяцев, но он уже познал столько боли, столько страданий, сколько ни приведи Господь испытать никому из нас.


Гришенька с мамой.

Малыш родился со страшным диагнозом IPEX-синдром. В переводе на понятный: его организм вырабатывает антитела к собственным клеткам, которые лимфоциты воспринимают как чужеродные. Любые инфекции проникают в организм этого ребёнка беспрепятственно, вызывая тяжелейшее воспаление.

Единственный шанс спасти Гришу — провести ему трансплантацию стволовых клеток. В качестве донора малышу подошла его сестрёнка, но действовать нужно быстро. Если не лечить сейчас, то он угаснет к концу первого года жизни.

Изучив вопрос, родители хотят оперировать Гришу в Израиле. Почему именно там?

IPEX-синдром — крайне редкое заболевание: в мире зарегистрировано не более двухсот клинических случаев, в России их единицы. В Израиле работает профессор, которая имеет огромный опыт проведения трансплантации костного мозга детям с различными заболеваниями. Она уже оперировала ребёнка с таким редким синдромом, как у Гриши, и сейчас этот ребёнок учится в первом классе.

Опыт врача здесь не просто важен. В случае с Гришенькой этот опыт решает, будет ли малыш дальше жить или нет. В случае неприживления донорского костного мозга времени на вторую попытку у Гришеньки уже не будет.

Времени действительно мало, ребята. Его почти нет.

Навалимся всем миром? Поможем?

Спасибо всем, кто не пройдёт мимо.

Знаю: сейчас многим — туго, но есть те, кто переживает такое, что наше «туго» — им за счастье. Им мы и должны помогать.

Источник: Лена Миро



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