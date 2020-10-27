Маски и QR-коды круглосуточно

27.10.2020, 21:12, Эксклюзив

Теги: Здоровье, Здравоохранение, Общество, Развлечения, Сарказм

В Ярославской области последние рекомендации Роспотребнадзора исполнят лишь частично. Но вместе с этим, предпримут и новые меры.

Роспотребнадзор предписал гражданам носить медицинские маски в местах массового пребывания: в магазинах, транспорте, лифтах и на парковке. Кроме того, рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 11 вечера до 6 утра.

– Прежде всего, хотелось обратится к нашим жителям: Не верьте всему, что пишут в интернете! – сказал высокопоставленный региональный чиновник. – Никаких научно-доказанных фактов о том, что коронавирус активизируется в ночные часы – нет!

Таким образом, необходимости в отмене развлекательных мероприятий и закрытие точек общепита в области нет.

– Не у каждого ярославца есть дома холодильник или телевизор, и представьте – как и где ему перекусить за полночь и посмотреть любимых артистов? А ведь скоро уже Новый год, – отметил источник ryb.ru.

Вместе с тем, меры за контролем «режима повышенной готовности» будут усилены – воспользоваться лифтом можно будет только по QR-коду, а на улицах появятся казачьи патрули.

– В Москве QR-коды доказали свою эффективность, однако мы считаем, что рядовой гражданин, чаше пользуется лифтом, чем ходит по ночным заведениям, заявил чиновник. – Поэтому современные профилактические меры начнем внедрять с многоэтажных домов, устанавливая соответствующие коды на дверях лифтового оборудования.

Для того, чтобы воспользоваться лифтом, нужно будет просто навести камеру телефона на QR-код, после этого ввести подтверждающую информацию о себе. Она будет минимальной: номер и место выдачи паспорта, возраст, адреса прописки и фактического проживания, а также номера банковских карт и ИНН.

Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте будут осуществлять казачьи конные патрули.

– За каждым автобусом и троллейбусом будут закреплены два всадника, – отметил представитель НОД Рыбинск. – Казаку на коне, даже не потребуется одевать маску – он же сидит высоко, то есть социальная дистанция будет соблюдаться.

Что касается, мест ночных общепита, то в их случае, органы санитарного контроля надеются на самосознательность граждан и владельцев.

– Чаше мойте руки, после еды дезинфицируйте полость рта, и не забывайте пользоваться антисептиками с 40-процентным (или выше) содержанием этилового спирта, – напомнил источник.