Мнение: Мужская корона равенства

27.10.2020, 20:35, Разное

То, что мы называем мужской короной равенства, разновидность короны Сокровища.

Мамины конфетки считают, что для любой женщины они по умолчанию значимы и даже любимы, как для собственной мамы. Что можно капризничать и это будет бодрить женщин (как пики), можно вываливать о себе интимные подробности и это будет умилять женщин (как шары), можно вести себя пассивно и непоследовательно и это будет интриговать (как крючки), а согласие на встречи и на секс будет кормом, как если бы шла речь не о мужчине, а о хорошенькой девушке.

Для мужчин такая корона – крышка гроба на ресурсе любви.

Нужна большая ОЗ (деньги, красота, связи), чтобы женщины согласились обходить такую корону, но и это будут женщины с ОЗ ниже, чем у мужчины, а близкие по ОЗ – нет.

И чаще всего такая корона украшает головы совсем бедных мужчин. У них ничего нет, только и остается что воображать себя недоступной маминой конфеткой в ожидании настоящей любви.

Такая корона украшает головы большинства молодых парней. Это и понятно. Они пока не освоились в своей гендерной роли, не стали настоящими мужчинами, не чувствуют себя ими, поэтому ведут себя время от времени как девчонки.

Когда такому парню надоедает куковать в одиночестве, многие решают учиться знакомиться или даже учиться соблазнять женщин. Вот почему стал таким популярным пикап и ему подобные технологии.

К сожалению, если не удается научиться замечать чужие границы, все технологии не только бесполезны, но и вредны. Иногда в процессе изучения технологий получается границы немного улучшить, начать замечать других людей и думать об их интересах, то есть помещать фокус на них, а локус держать у себя, но чаще всего фокус остается там, где и был, на себе любимым, а локус вручается другому.

И тогда корона Сокровища меняется на корону Победителя, а мамина конфетка превращается в маньяка.

Потом снова – в мамину конфетку, теперь уже надолго, ведь она все повидала.

Вот этот парень – это еще лайтовый пример превращения одной короны в другую.

Еще более лайтовый пример мы видели у Марата из историй 19-го теста.

Понимаете, почему мамины конфетки, решив вести себя активно, превращаются в маньяков?

Локус в том и другом случае у девушки. В первом случае мужчина считает, что девушка должна приложить усилия, чтобы ему понравиться, чтобы его завоевать и добиться, в лучшем случае он готов делать симметричные шаги, но чаще всего считает каждый свой шаг за пять и сохраняет величественную пассивность. И ладно бы он молчал. Он выражает недовольство, отчитывает девушку за неправильное поведение, критикует, наставляет, дает советы, как ей лучше себя вести, чтобы нравиться ему. В общем он тянет необходимую активность щипцами, хотя думает, что отвечает на запрос.

У любой маминой конфетки не только корона Сокровища, но еще и грозди зеленого винограда. Он считает, что ему не очень надо, что мотивация девушки должна быть больше, но она притворяется равнодушной, чтобы манипулировать им. Поэтому он чуть что ругает ее как вот этот автор во втором письме. Ворчит, что она несимметрично отвечает на его шаги, а иногда даже жалуется, что его унижают и оскорбляют такой пассивностью или все время динамят. Динамит его собственная корона, обещая ему на пустом месте любовь, но выговаривает за это он девушке.

Когда мамина конфетка решает стать активней, локус все так же остается у девушки. Она все так же кажется ему более заинтересованной и обязанной вкладываться в отношения. Но он соглашается проявить необходимую мужскую активность, раз уж без этого никак нельзя. На многих пикап-курсах парням объясняют, что мужская инициатива – это такое правило игры, что девчонки только и ждут, когда их будут атаковать, что это самый простой способ устроить девушке крышеснос – напирать на нее и не обращать внимание на отказы, что в таком стиле поведения проявляется не только железная уверенность в себе, но и неуязвимая самооценка.

Железная уверенность в себе и неуязвимая самооценка – это корона Победителя.

Нормальная уверенность в себе зависит от контекста. Вы уверены в себе в каких-то вещах, которые зависят только от вас, но не можете быть уверены там, где от вас мало что зависит или где вы некомпетентны, неопытны. Надо иметь большую корону, чтобы всегда быть уверенным в себе, не обращая внимания на то, что за ситуация и чья территория. То же самое касается неуязвимой самооценки. Самооценка не может быть неуязвима. Это значило бы, что вы всегда оцениваете себя на 5+ и не обращаете внимание на реальный результат, который может быть и на 4 на 3 и даже хуже. Самооценка нужна, чтобы оценивать свои успехи адекватно, а не для того, чтобы упиваться своим превосходством в короне.

Ну а корона Победителя действительно это все обеспечивает. Вижу цель, не вижу преград – девиз Победителя. Для этого женщину с ее сопротивлением нужно считать чем-то вроде препятствия на пути бегуна по пересеченной местности. Перемахнул через поваленное дерево и дальше помчался, перебрался через небольшую речку и бежишь вперед. Зачем обращать внимание на то, что надо преодолеть? А Победитель всегда стремится преодолеть чужую волю. И ему кажется, что в этом заключается его главный шарм.

Не все Победители быки с выпученными глазами. Иногда они такие как Марат, вежливые и симпатичные мужчины, эффективные менеджеры, которых на бизнес-тренингах научили ставить перед собой цели и идти к ним. Поэтому решив, что Рита ему подходит, Марат не обращал внимания на ее тонкие намеки, более толстые намеки, а наткнувшись на отказ, был внезапно оскорблен.

Более тупой Победитель, еще более уверенный в себе, неуязвимый эффективный менеджер, не обратили бы внимание на отказ Риты, решив, что это очередное кокетство и ломание ради того, чтобы испытать его уверенность и неуязвимость, и продолжал бы на нее давить и нажимать. Причем делают это настоящие Победители не игриво и ласково (для этого надо видеть границы), такая настойчивость могла бы понравиться женщине, а тяжеловесно и нахраписто, выражая свое раздражение по поводу того, что приходится так стараться. В напоре Победителей всегда читается нетерпеливость и досада, что им не подчиняются. Поэтому даже если женщина отказала ради кокетства, от такого напора у нее окончательно пропадает желание. Она видит, что Победитель злится, смотрит на нее раздраженно и требует так, будто хочет получить законное свое. Он не просит и не уговаривает, не соблазняет, он настаивает, и женщина понимает, что она для него пустое место, а ее воля – пустой звук. И это обижает даже симпатизирующую женщину и уж тем более отталкивает ту, которая пока не определилась в симпатиях.

Когда силы у Победителя заканчиваются, у него всегда случается истерика. Марат быстро заистерил, поскольку больше Сокровище, а не Победитель, он включил Победителя ненадолго, сделал несколько шагов, а потом психанул, что его сначала заставили проявлять инициативу, а потом обломали. Как Сокровище он был уверен, что его заставили, ведь Рита так улыбалась и так активно расспрашивала про работу, значит приглашала и заманивала, а когда он попытался настойчиво приставать, отбрила его, конечно чтобы самоутвердиться. Дальше Победитель Марата разозлился и отвернулся, решив, что Рита теперь будет сидеть без подарка. Без конфетки то есть.

Будь у него больше уважения к Рите, он воспринимал бы ее активность как светский и деловой интерес, а ее нежелание быстрого сближения понял еще бы на уровне намеков и выстроил комфортную для нее дистанцию в общении. Спустя всего день общения Рита уже была бы открыта для сближения и если бы Марат дальше продолжал с такой же эмпатией, быстро влюбилась бы в него. Но для эмпатии фокус мужчины должен быть на женщине, а не на своей короне, а локус должен быть внутри, то есть от женщины не должна ожидаться подстройка снизу по сценарию Штурману, должна признаваться ее отдельная воля, свободная воля.

Вчера мы еще одного Победителя увидели, рожденного из маминой конфетки. За два дня мы посмотрели, как корона Сокровища легко превращается в корону Победителя, потому что суть у нее одна – вера в свою грандиозность. Половина вчерашнего письма была написана так, будто автор снял корону Сокровища, блиставшую в его первом письме, вернул себе локус контроля, а фокус поместил на девушку. Поэтому его поведение и описание событий выглядело так, будто он нерыба. Можно сказать, что без короны Сокровища, с нормальным локусом и фокусом он и был почти нерыбой. Но потом оказалось, что без короны ему как-то неуютно и вместо Сокровища появился Победитель.

Под первой короной он ворчал, жаловался и канючил, требуя внимания, под второй короной стал пытаться брать и тянуть к себе своими руками. Когда же ему сообщили прямо, что вести себя так нельзя, он стал угрожать опять надеть корону Сокровища и замкнуться в башне. Причем стал делать это вслух.

Если нарисовать график его СЗ, то сначала кривая резко шла вниз, потом остановилась, а после его решета с угрозами стала спускаться и в том случае, если он возьмется за ум и начнет вести себя нормально, все равно будет некоторое время опускаться, поскольку девушку он разочаровал и она будет это долго вспоминать и обдумывать.

У большинства же Сокровищ, превращающихся в Победителей, СЗ вообще не растет или растет какое-то время, благодаря их ОЗ, но быстро замирает и начинает опускаться. Причем иногда опускается очень стремительно, поскольку Победитель – агрессивная корона, и пока Сокровище сидит надувшись, Победитель крушит свою СЗ. “Девушка, вашей маме зять не нужен? Девушка, девушка, ну куда вы?? Ну и вали, страхолюдина!” Вот типичное Сокровище “нужный зять”, быстро превратившийся в Победителя и спаливший все мосты.

В истории Марата вы тоже можете увидеть эту схему. Сначала он такой красивый и умный сделал Рите подарок в виде себя, ожидал восхищения, не получил, удивленно переспросил, потом еще раз, а потом пришел в гнев. Какое-то время сидел в обиде. А потом решил дать Глупыше еще один шанс. Продолжение истории вы читали.

Но Марат не рапан, у рапанов косяки и сливы в этом случае больше. Их решето так просто не заткнешь. Поэтому если уж они одарили собой, то пытаются ломиться в дверь со своими подарком долго, иногда даже ломают эту дверь, получают от ворот поворот, и потом долго пребывают в гневе и обиде, иногда на весь женский пол.

Трудности у мужчин с несформированными границами возникают на этапе, когда им хочется снять корону Сокровища и начать проявлять нормальную мужскую активность и инициативу, но не надевать корону Победителя.

Для человека с нормальными границами это очень просто, сложней ему было бы наоборот. Потому что нормальные границы позволяют разделить свой интерес и интерес женщины, увидеть и тот и другой отдельно, увидеть гендерную разницу. Гендерная разница наделяет мужчин обязанностью проявлять больше инициативы при равном интересе к сближению и делать больше вложений. Это оправдывает большие риски женщины при сексуальном сближении и служит для фильтра наиболее мотивированных кандидатов, ведь каждый теоретически может стать отцом ребенка даже после разового секса, ну и мужчинам позволяет конкурировать между собой бодрей. Эти правила не могут совсем исчезнуть, могут видоизмениться на какое-то время, но потом скорее всего опять вернутся к исходному, поскольку между мужчинами и женщина навсегда сохранится сексуальная и репродуктивная разница, даже если детей будут зачинать инвитро.

Для Сокровища-Победителя очень сложно понять, какой активности достаточно, а какой уже много. Вот девушка говорит, что не может завтра встретиться и послезавтра занята. Уже стоит отстать или предлагать спустя время опять?

Но Сокровище отличается не тем, что он быстрей отстает, а Победитель отличается не тем, что он лишний раз предлагает. Вы можете сразу отстать или предложить еще и еще раз, в этом нет большой разницы и нет никакой короны, если при этом вы не чувствуете унижения или гнева. Именно это отличает Сокровище – чувство раздражения или обиды, что ему приходится снова предлагать. А Победителя отличает злой азарт при виде препятствия и гнев при окончательном отказе.

Вы можете не проявлять настойчивость, если вам лень или неохота (но убедитесь, что это не ЗВ), но вы не должны испытывать негативных эмоций, если все-таки решаете делать это. Негативные эмоции всегда связаны с ощущением, что кто-то нарушает ваши права, отжимает ваши ресурсы. Негативные эмоции в ответ на отказ означают, что вы считаете себя в праве получить, а это значит – ваш локус далеко за пределами границ (чужое кажется вам вашим), а фокус на себе. В этом случае ваши вложения, инициативы и предложения – не спонтанные ходы, а щипцы и скалки, которыми вы пытаетесь заставить второго человека вести себя по вашему плану и действовать в ваших интересах. Вы делаете это напряженно, раздраженно, незаметно для себя оформляете как подачку или одолжение. Чем такое, лучше вообще никакого. Это значит, вы не принимаете правила игры, не соглашаетесь с правом женщины получать больше ваших шагов, да и с правом любого человека отказать вам вы тоже не согласны.

Без короны Сокровища вы не превращаетесь в ждуна, ждущего ответной инициативы, но и в танк не превращаетесь, а замечаете обратную связь. Поэтому вам легко увидеть – женщина колеблется и пытается немного тормозить динамику, чтобы рассмотреть вас получше или она не хочет вас и старается уклоняться. Будьте уверены, что если женщина категорически не хочет вас видеть, он откажет или проигнорирует. А пока она поддерживает вашу инициативу, вы можете действовать и это будет для вас в границах, вы не выглядите липким, когда инициируете каждый разговор и много раз приглашаете на встречу, пока не получили твердый отказа. Вы выглядите просто настойчивым и для мужчины это скорее хорошо, чем плохо. Это растит вашу СЗ. Но весь вопрос в том, как вы это делаете и что при этом чувствуете (ваши чувства влияют на то, что будет дальше).

Если на вас корона Сокровища, то от раза к разу ваша инициатива выглядит все противней. Каждый раз вы во-первых ждете, что девушка вам напишет сама и не просто привет, а будет задавать вопросы, показывающие ее интерес. Во-вторых, не дождавшись, вы пишете сами и опять надеетесь, что вашу инициативу подхватят и будут развивать. В-третьих, вы нервничаете и чувствуете унижение, когда разговор повисает в очередной раз и вам приходится его толкать. Вскоре у вас истерика и срочно нужен ЗВ, вы вытряхиваете анти-шкатулку, чтобы убедить себя в том, насколько эта девушка незначительна и ничтожна. Дальше вы сидите какое-то время раздавленные и обесточенные, достаете вместо анти-шкатулки шкатулку и начинаете растить корону, чтобы “восстановить самооценку”, убеждая себя в том, что девушка – Глупыша, которая будет страшно жалеть, утратив вас навсегда. И вот вы опять Сокровище, готовое одарять собой, или Победитель, готовый ломать чужое сопротивление (еще и Спасатель, спасаете неумную девушку от ошибки). Немудрено, что у вас нет эмпатии, ведь вы только и делаете, что глушите ее, наматывая на девушку столько колпачков, что она превращается в забинтованную куклу вуду. И вам совсем уже не видны ее реакции. То ли она счастлива общаться с вами, то ли изнывает от отвращения. Вы не можете отличить белое от черного, потому что сломали себе все настройки.

Правильное поведение – проявлять инициативу какое-то время, давая девушке возможность разглядеть вас и заинтересоваться. Отлично, если динамика будет живая и взаимная. Не страшно, если сначала динамики почти не будет. Вы должны рефлексировать, насколько хватает вашей мотивации, готовы ли вы держать общение на своем потоке дальше или вам проще переключиться на другую девушку. Нормально и то, и то. Вы не должны принуждать себя, но не должны сразу ждать удовольствия. Для удовольствия нередко приходится сначала поработать. В любом случае к девушке не должно быть никаких претензий, даже если она повела себя грубо. Это ее дело. Рулите собой так, чтобы пореже нарываться на грубость, а нарвавшись, не зависайте на этом и не тратьте свою энергию на оплакивание. С вами так можно и можно еще как угодно иначе. Главное, чтобы сами вы себя уважали и руководили собой разумно. А как ведут себя девушки – их дело.

Вот что такое нормальный локус. Вы инициируете общение, вы вовлекаете девушку в разговоры, вы приглашаете ее на встречи и встречая с ее стороны сомнения или колебания, не обижаетесь и не злитесь, а предлагаете условия лучше, но хорошо оцениваете и свои возможности и свою мотивацию – насколько лучше условия вы готовы предложить. В короне оценить это практически невозможно. В короне Сокровища вам постоянно кажется, что ваша мотивация совсем мала, много чести предлагать дополнительные удобства (встретить, проводить, прислать такси, угостить ужином, изменить место или время встречи, как ей удобно). В короне Победителя начинает мерещиться, что вы готовы на все, лишь бы получить желаемое и не получить отказ. Победители все время время сливаются, вложив слишком много, не чувствуют, когда нормальные колебания девушки превращаются в издевательство (ждать ее час, кормить ее вместе с подругами, ездить за ней на такси по всему городу, пока она перемещается), а потом косячат, пытаясь взыскать компенсацию (оскорбляют, требуют или даже пытаются изнасиловать).

Мамина конфетка быстро превращается в маньяка, потому что если уж она, такая конфетка, побежала, постаралась, выразила свою заинтересованность, она непременно должна получить то, чего хочет. Ведь она же не просто мамина, а лучшая мамина. Как она может смириться с отказом? Именно поэтому если уж такая конфетка попыталась поцеловать девушку, то будет лезть и лезть и лезть и снова лезть, пока девушку не начнет тошнить. Настойчивость мужская хороша, но суть настойчивости в том, чтобы показать – да, я хочу, мне надо, даже если тебе не очень надо, мне очень. Но если нет короны, мужчина кроме настойчивости дает еще понять и то, что он уважает волю девушки. Да, он хочет, и даже более того, очень хочет, но осознает, что его желания мало, решение за ней.

Если вам кажется, что этот баланс между своим хочу и чужой волей найти сложно, то вы конфетка и вы можете превратиться в маньяка в любой момент, когда вам покажется, что вы уже вложили много сил и теперь нельзя отступить. Отступить можно всегда, если вы видите, что ваша территория закончилась. Отступите, разув глаза и увидев чужую границу. И сделайте это без истерики, будто у вас что-то ваше отняли, а с уважением к чужой собственности.

Именно так вел себя Тимур в отличие от Марата, он показывал свое желание и не оставлял сомнений, но отказы воспринимал без злости, поскольку ему хватало уважения к чужой воле. А у Марата одновременно не хватало настойчивости и не хватало уважения. Поэтому его напор был коротким и нервным, а фрустрация от отказа продолжительной и унылой. Так у всех Сокровищ-Победителей.

Проявляя настойчивость нельзя давить на другого. Ваша настойчивость – это вложения, это ваши шары и шаги, которыми вы показываете значимость женщины для вас. Если ваша настойчивость это клещи, которыми вы пытаетесь вытянуть подтверждение своей значимости, то это настойчивость Победителя. И на такую настойчивость женщины либо отказываются (даже если изначально просто кокетничали), либо соглашаются под давлением, а потом жалеют.

Очень мало общего между настойчивостью Победителя и нормальной мужской активностью. В первом случае фокус на себе и своем требовательном эгоизме, а во втором случае на женщине, которая в силу гендерных правил имеет право получить больше мужских шагов перед тем как сделает ответный шаг к физическому сближению.

Вытаскивать клещами на свидание или вытаскивать клещами поцелуй – это не вложение. Если уж вытянули, подкрепите благодарностью и кормом. И постарайтесь не давить, а давать.

Всего одна буква, не а, а и. Но из рапана получается нерыба.

Обсудим, друзья? Можно с примерами из писем, последних и других, или со своими примерами.

Как работает мужская корона равенства, как она из Сокровища превращается в Победителя, как это выражается в конкретных диалогах и поступках.

Если обсуждение получится интересным, расскажу точно так же про корону равенства женщин. Там наоборот, Победительница превращается в Сокровище, а потом обратно.