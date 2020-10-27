Мнение: Экономический поворот в турецко-иранских отношениях

27.10.2020, 20:20, Разное

Несмотря на экономические препятствия, с которыми сталкиваются две страны, Турция и ИРИ стремятся укрепить экономические отношения и поддерживать свои многогранные отношения.

Несмотря на недавние трения между Турцией и ИРИ из-за конфликта в сирийском Идлибе в феврале 2020 г, обеим странам за последние несколько лет заметно удалось снизить напряженность с помощью многостороннего диалога и платформ для управления конфликтами. ИРИ решительно выступал против попытки военного переворота в Турции в 2016 г. Турция, в свою очередь, критически относилась к протестам в ИРИ в 2018 г, и Ираке в 2019 г, и то, и другое могло потрясти иранский истеблишмент и его влияние в регионе. Несколько факторов способствовали сближению двух стран: разный уровень скептицизма и враждебности по отношению к роли США в САР, предполагаемая растущая угроза со стороны РПК и ее региональных ответвлений, единая позиция в отношении эмбарго Катара и общая неприязнь к Эр-Рияду, Абу-Даби и Израилю.

Что США со своим “максимальным давлением” против ИРИ, состоящим из экономических санкций и политических усилий, чтобы изолировать ИРИ – способствовали укреплению отношений между этими двумя. Эти связи были опорой многогранных и сложных отношений между двумя странами. Односторонние санкции США, введенные против ИРИ в конце 2018 г, привели к тому, что объем двусторонней торговли между Турцией и ИРИ снизился с примерно 10,7 млрд$ в 2017 г, до всего 5,6 млрд$ в 2019 г, что составляет сокращение на 50%. Согласно отчету Тегеранской палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства (ICCIMA), иранский экспорт в Турцию был устойчивым до третьего квартала 2018 г, но в последующие кварталы и в течение 2019 г, его экспорт постоянно снижался. Такое снижение можно объяснить решение Турции сократить импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Торговый баланс в течение многих лет был в пользу ИРИ. То же самое можно сказать и о 2019 г, в целом, но в третьем и четвертом кварталах баланс действительно достиг дефицита. Согласно отчету ICCIMA, поскольку доля сырой нефти и нефтепродуктов в турецком импорте из ИРИ снизился на 63%, положительное сальдо торгового баланса в пользу ИРИ уменьшилось на 79%. ICCIMA прогнозирует, что торговый баланс изменится в пользу Турции, если тенденция за последние два квартала 2019 г, сохранится. В отличие от сокращения иранского экспорта, экспорт Турции в ИРИ, не связанный с нефтью, был минимально затронут в течение 2018 и 2019 гг. ИРИ должен больше потерять от ухудшения экономических отношений, но он будет стараться – больше, чем Турция – поддерживать эти отношения, даже если это принесет больше пользы Турции. В этом случае Турцию можно использовать в качестве экономического спасательного круга, в то время как ИРИ испытывает беспрецедентное экономическое давление.

Турция и ИРИ сумели отделить свои экономические отношения от регионального соперничества за последнее десятилетие, но в то же время экономическое сотрудничество косвенно способствовало геополитической сдержанности, отчасти для защиты их общих экономических интересов. Что касается экономических преимуществ, которые каждый может предложить друг другу, Турция рассматривает ИРИ как стратегический источник поставок сырой нефти и природного газа, который имеет важное значение для ее усилий по энергетической безопасности и диверсификации. Значительное население ИРИ также делает его важным рынком для не нефтяного экспорта. Кроме того, Турция все чаще использует ИРИ в качестве транзитного маршрута на рынки Центральной Азии. Для ИРИ Турция является крупнейшим импортером природного газа и ключевым импортером сырой нефти. Это будущие экономические ворота на европейские энергетические и не нефтяные энергетические рынки. Турция также является экономическим резервным каналом для ИРИ во время кризисов. Во время восьмилетней войны между Ираком и ИРИ, Турция помогала ИРИ обеспечивать экономические потребности, а также когда он столкнулся с трудностями в Персидском заливе из-за сбоев на море. Совсем недавно, в 2012 г, Турция сыграла жизненно важную роль в помощи ИРИ в уклонении от санкций с помощью крупной схемы, предусматривающей оплату иранской нефти и природного газа золотом.

Роль Турции как резервного экономического канала возрождается, поскольку ИРИ снова сталкивается с экономическим давлением санкций США. Укрепление экономических отношений между Турцией и ИРИ было основным предметом дискуссий на встречах между официальными лицами Турции и ИРИ после введения США санкций в 2018 г. В то время как внешнеэкономическое давление на ИРИ влияет на экспорт Турции в ИРИ, не связанный с нефтью, в среднесрочной перспективе и потенциально ее безопасность в случае дестабилизации ИРИ, это давление также предоставит Турции некоторые экономические возможности. Например, многие иранские граждане вложили средства в сектор недвижимости Турции в 2019 г. Иранцы были второй национальностью после иракцев, которые купили недвижимость в Турции. Граждане ИРИ первыми открыли компании в Турции в прошлом году – 978 компании. Около 600 иранских компаний работают в экономически важном иле (провинция) Измир в Турции. Считается, что в целом турецкие инвестиции в ИРИ в 2019 г, увеличились.

У иранцев есть несколько мотивов для покупки недвижимости и создания бизнеса в Турции. Часть иранцев стремится жить в более стабильной стране и социально-открытом обществе, которое также находится недалеко от их родной страны. Другой сегмент, вероятно, связан с усилиями ИРИ, направленными на уклонение от санкций США за счет развития новых деловых сетей. Некоторые из недавно созданных иранских компаний в 2019 г, считаются компаниями из ОАЭ, которые переезжают после того, как Дубай ужесточил условия ведения бизнеса для иранских трейдеров из-за их попыток уклониться от санкций США. Исключение банковской системы из финансовых транзакций из-за санкций США и использование неформальных методов, таких как обменные пункты, не помогают проводить значительные финансовые транзакции, поскольку они дороже. Однако рост числа иранских предприятий, участвующих в экспортной деятельности в Турции, может способствовать процветанию двусторонней торговли, не связанной с нефтью, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если санкции США будут отменены.

Тем не менее среднесрочные и долгосрочные перспективы экспорта иранского природного газа в Турцию остаются сложными. Во многом это связано с тем, что Турция планирует сократить импорт энергии для внутреннего потребления, диверсифицировать импорт газа и увеличить долю топлива, закупаемого внутри страны, для повышения энергетической безопасности страны. Турция превращается в региональный энергетический центр, соединяя производителей природного газа на востоке с европейскими потребителями, при этом конкуренция между поставщиками на национальном энергетическом рынке Турции усиливается. В результате ИРИ может быть вынужден снизить цену на свой сравнительно дорогой газ до более дешевого азербайджанского газа с поступлением большего количества сжиженного природного газа, особенно из США. В то время как масштабы экспорта природного газа ИРИ в Турцию росли с годами, его доля в импорте турецкого газа снизилась с 21% в 2010 г, до 15,61% в 2018 г, что отражает диверсификацию импорта газа Турцией по мере того, как она постепенно укрепляет свои позиции. В настоящее время США отказываются от экспорта иранского природного газа в Турцию, поскольку Турция не может легко заменить иранские поставки из-за ограничений инфраструктуры. Между тем, ИРИ не может получать выплаты за экспорт в твердой валюте – вместо этого он оплачивается в виде товаров из Турции в рамках схемы “газ в обмен на сырье”. Текущий газовый контракт истекает в 2026 г. Таким образом, обе стороны должны будут раньше согласовать условия нового контракта.

Разрушение экономических отношений между Турцией и ИРИ может иметь негативные последствия для политических отношений и часто воспринимаемого ограниченного регионального соперничества между обеими странами. Если эти страны сохранят и расширят общие представления об угрозах и попытаются сдержать геополитические различия с помощью институциональных механизмов, их отношения могут сохраниться против экономического спада в краткосрочной перспективе, но обе страны будут бороться за удержание своей торговли от падения.