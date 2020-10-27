В России создадут процессор для космоса за 400 млн рублей

27.10.2020, 20:17, Разное

Российские IT-специалисты планируют выпустить уникальный процессор для использования в космосе. Для производства такого устройства государством будет выделено 400 миллионов рублей.

Производством чипсета нового поколения займется научно-технический центр «Модуль». Интересно, что стоимость проекта не была снижена, поскольку НТЦ оказался единственным претендентом на тематическом тендере, объявленном «Минпромторгом». Несмотря на объявление о несостоявшихся торгах из-за отсутствия конкуренции претендентов, согласно закупочному законодательству Министерство промышленности и торговли заключило контракт.

Специалисты «Модуля» разработают и освоят серийное производство процессора для управления бортовыми вычислителями нового поколения отечественных космических спутников. Система будет оснащена парой интерфейсов по обмену данными с нейропроцессорами в архитектуре NeuroMatrix. Ее также должен согласно договору создать НТЦ «Модуль». Конечной датой завершения работ над процессором для космоса указывается 30 ноября 2022 года. Средства на создание системы будут разделены на три выплаты в 11, 165 и 135 миллионов рублей соответственно в текущем, 2021 и 2022 годах.

Все комплектующие и материалы при разработке микросхем должны быть отечественными, и лишь в особых случаях допускается применение зарубежных элементов при наличии технического обоснования. В состав изделия войдут также RISC-ядро и ядро суперскалярной архитектуры, систему оснастят интерфейсом для подключения чипов внешней памяти, внутренней статической оперативной памятью, блоком, регенерирующим внутренний статический ОЗУ, SpaceWire, UART, SPI контроллеры прерываний и прямого доступа в память, а также интерфейсы, МКИО, Ethernet, JTAG и GPIO. Корпус микросхемы выполнят в металлокерамике, стоимость готового изделия пока не известна.