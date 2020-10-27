 

В России создадут процессор для космоса за 400 млн рублей

27.10.2020, 20:17, Разное

Российские IT-специалисты планируют выпустить уникальный процессор для использования в космосе. Для производства такого устройства государством будет выделено 400 миллионов рублей.
Производством чипсета нового поколения займется научно-технический центр «Модуль». Интересно, что стоимость проекта не была снижена, поскольку НТЦ оказался единственным претендентом на тематическом тендере, объявленном «Минпромторгом». Несмотря на объявление о несостоявшихся торгах из-за отсутствия конкуренции претендентов, согласно закупочному законодательству Министерство промышленности и торговли заключило контракт.

Специалисты «Модуля» разработают и освоят серийное производство процессора для управления бортовыми вычислителями нового поколения отечественных космических спутников. Система будет оснащена парой интерфейсов по обмену данными с нейропроцессорами в архитектуре NeuroMatrix. Ее также должен согласно договору создать НТЦ «Модуль». Конечной датой завершения работ над процессором для космоса указывается 30 ноября 2022 года. Средства на создание системы будут разделены на три выплаты в 11, 165 и 135 миллионов рублей соответственно в текущем, 2021 и 2022 годах.

Все комплектующие и материалы при разработке микросхем должны быть отечественными, и лишь в особых случаях допускается применение зарубежных элементов при наличии технического обоснования. В состав изделия войдут также RISC-ядро и ядро суперскалярной архитектуры, систему оснастят интерфейсом для подключения чипов внешней памяти, внутренней статической оперативной памятью, блоком, регенерирующим внутренний статический ОЗУ, SpaceWire, UART, SPI контроллеры прерываний и прямого доступа в память, а также интерфейсы, МКИО, Ethernet, JTAG и GPIO. Корпус микросхемы выполнят в металлокерамике, стоимость готового изделия пока не известна.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Под Москвой нашли в колодце труп

28.09 / Эксперт назвал единственный возможный вариант решения кризиса в Белоруссии

16.10 / Озвучен мрачный прогноз из Роспотребнадзора по коронавирусу в России

21.07 / В Сети представлен доступный проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro

02.07 / Мнение: Талибан, Трамп и Россия

14.09 / Мнение: Прорывов нет

15.09 / Провал яблочников на выборах Вишневский списал на Навального

25.10 / Мнение: Про “защиту границ”

18.09 / Скандалы: Тихая гавань соратников Януковича

27.08 / Оказавшийся в больнице с пневмонией Билан нагрубил подписчикам в Instagram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска