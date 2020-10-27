Ученые: Предрасположенность к полноте защитит человека от рака груди и простаты

27.10.2020, 20:17, Разное

Британские исследователи заявили, что предрасположенность человека к полноте защищает его организм от развития двух видов рака. В данном случае речь идет об онкологии простаты и груди. Они провели исследование на эту тему, результаты которого представили на одной из конференций в США.

Научные сотрудники сравнили показатели заболеваемости онкологией среди людей, имеющих генетическую предрасположенность к тяжелой и легкой форме ожирения. У женщин с лишим весом увеличивается риск к развитию рака груди. Однако у тех, кто генетически склонен к тяжелой форме ожирения имеется намного меньше шансов получить опасные патологии. Та же самая тенденция наблюдается и у мужчин. Риск развития рака простаты заметно ниже у полных представителей сильного пола, нежели у стройных.

По словам ученых, более сильно эффект проявляется у мужчин, подвергающихся на работе постяонному воздействию на здоровье канцерогенных веществ. Это подтверждают существующую гипотезу о том, что жировые клетки поглощают подобные вещества. В дальнейшем авторы исследования намерены более подробно разобраться в данной теме.