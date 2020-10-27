Ученые: Найдены иммунные клетки, способные обратить деменцию вспять

27.10.2020, 20:17, Разное

Исследователи нашли подтип палочкоядерных нейтрофилов среди иммунных клеток млекопитающих. В процессе опытов они продемонстрировали умение остановить отмирание нервных клеток и восстановить взаимосвязь между ними.

Специалисты из Университета Мичигана и Государственного университета в Огайо с руководителем Бенджамином Сегалом провели исследования, результаты которого опубликовали в издании Nature Immunology. Ученые поняли, что клетки способны выработать специальные факторы роста, а на них отзываются нейроны, которые серьезно повреждены. Из-за активных нейтрофилов нервные волокна восстановились и выросли снова.

Разобравшись с механизмами работы необычных клеток иммунной системы, эксперты могут пробовать имитацию их работы: создать препараты на основании специальных факторов роста нервных клеток. Такой труд сможет помочь бороться с нейродегенеративными болезнями.

Во время работ в лаборатории исследователи поняли, что найденные нейтрофилы могут восстанавливать спинной мозг и зрительный нерв. Деменция же так и остается большой проблемой для людей, а у больного снижаются когнитивные функции, что вызвано различными факторами. Самыми частыми являются нарушения кровообращения мозга, болезнь Альцгеймера, травмы черепа, опухоли, зависимость от спиртных напитков.