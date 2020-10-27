Мнение: Перспективные наземные боевые дроны

27.10.2020, 20:10, Разное

Еще один перспективный китайский сухопутный дрон поддержки с треугольными колесами.

Подразумевается, что на данную ходовую в перспективе можно будет устанавливать различные модули или же крепления для груза.

И еще всякое разное из недавнего.



Итальянский дрон для медицинских и спасательных целей.



Украинский концепт, который предлагается продавать иностранным заказчикам.



Китайский дрон с 30-мм пушкой.



Американский дрон М5 Ripsow, который планируется в ближайшие пару лет поставлять в армию США.



Финский колесный дрон "Патрия".



Белорусский РСЗО-дрон.



Китайский дрон Dragon Horse-2



Голландский дрон THeMIS в Мали.



Он же в Эстонии, в 2019-м году.



Австралийский "Ягер-С"



Концепт немецкого дрона от "Рейнметалл" для запуска БПЛА-камикадзе.



Французский дрон поддержки Roboteam-GACI



Российский "Уран-9" на выставке "Армия".

Машина уже проходила боевые испытания в Сирии. В ходе испытаний были выявлены недостатки и машину отправили на доработку.



Российские разработки – от концептов до серийных машин.

В целом, этом компонент сухопутных сил пока в начале пути, значительно отставания от воздушных дронов по части внедрения и раскрученности в СМИ. Но как представляется, к середине 20х может настать самый настоящий бум подобных систем по мере того, как будут устранены различные "детские болезни".