Мнение: Перспективные наземные боевые дроны
27.10.2020, 20:10, Разное
Еще один перспективный китайский сухопутный дрон поддержки с треугольными колесами.
Подразумевается, что на данную ходовую в перспективе можно будет устанавливать различные модули или же крепления для груза.
И еще всякое разное из недавнего.
Итальянский дрон для медицинских и спасательных целей.
Украинский концепт, который предлагается продавать иностранным заказчикам.
Китайский дрон с 30-мм пушкой.
Американский дрон М5 Ripsow, который планируется в ближайшие пару лет поставлять в армию США.
Финский колесный дрон "Патрия".
Белорусский РСЗО-дрон.
Китайский дрон Dragon Horse-2
Голландский дрон THeMIS в Мали.
Он же в Эстонии, в 2019-м году.
Австралийский "Ягер-С"
Концепт немецкого дрона от "Рейнметалл" для запуска БПЛА-камикадзе.
Французский дрон поддержки Roboteam-GACI
Российский "Уран-9" на выставке "Армия".
Машина уже проходила боевые испытания в Сирии. В ходе испытаний были выявлены недостатки и машину отправили на доработку.
Российские разработки – от концептов до серийных машин.
В целом, этом компонент сухопутных сил пока в начале пути, значительно отставания от воздушных дронов по части внедрения и раскрученности в СМИ. Но как представляется, к середине 20х может настать самый настоящий бум подобных систем по мере того, как будут устранены различные "детские болезни".
Источник: Colonel Cassad
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