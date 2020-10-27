 

Мнение: Перспективные наземные боевые дроны

27.10.2020, 20:10, Разное

Еще один перспективный китайский сухопутный дрон поддержки с треугольными колесами.
Подразумевается, что на данную ходовую в перспективе можно будет устанавливать различные модули или же крепления для груза.

И еще всякое разное из недавнего.


Итальянский дрон для медицинских и спасательных целей.


Украинский концепт, который предлагается продавать иностранным заказчикам.


Китайский дрон с 30-мм пушкой.


Американский дрон М5 Ripsow, который планируется в ближайшие пару лет поставлять в армию США.


Финский колесный дрон "Патрия".


Белорусский РСЗО-дрон.


Китайский дрон Dragon Horse-2


Голландский дрон THeMIS в Мали.


Он же в Эстонии, в 2019-м году.


Австралийский "Ягер-С"


Концепт немецкого дрона от "Рейнметалл" для запуска БПЛА-камикадзе.


Французский дрон поддержки Roboteam-GACI


Российский "Уран-9" на выставке "Армия".
Машина уже проходила боевые испытания в Сирии. В ходе испытаний были выявлены недостатки и машину отправили на доработку.


Российские разработки – от концептов до серийных машин.

В целом, этом компонент сухопутных сил пока в начале пути, значительно отставания от воздушных дронов по части внедрения и раскрученности в СМИ. Но как представляется, к середине 20х может настать самый настоящий бум подобных систем по мере того, как будут устранены различные "детские болезни".

Источник: Colonel Cassad



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