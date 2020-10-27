В Удмуртии 400 школьников пройдут обучение по программе «Кампус молодежных инноваций»

27.10.2020, 20:08, Новости дня

Обучение по программе «Кампус молодежных инноваций» в «Кванториуме» Ижевска пройдут 400 школьников из Удмуртии, они разрабатывают проекты по нескольким направлениям, включая «Архитектуру и общественные пространства», а также «Экологию и культуру сообществ», рассказала руководитель детского технопарка Татьяна Ульянова.

«Сегодня у нас стартует четвертая смена. Это будет несколько направлений – «Архитектура и общественные пространства», «Экология и культура сообщества», «Медиасопровождение», «Умный дом» и «Умные технологии». Всего за четыре смены обучение пройдут 400 человек», – передает ее слова ТАСС.

По словам Ульяновой, школьники, желающие принять участие в программе, проходили конкурсный отбор. Им необходимо было приложить портфолио, связанное с технической направленностью, в том числе с математикой, физикой и другими направлениями. «Плюс ребенок должен был описать свою идею проекта по улучшению городской среды, которая его окружает, и были отобраны ребята, 400 человек, доказавшие, что они одни из лучших», – добавила она.

По словам методиста детского технопарка Ксении Тюлькиной, ранее школьники работали, к примеру, над кейсом по доставке грузов во время пандемии, а также разрабатывали проект одного из общественных пространств Ижевска. «Если брать направление беспилотных летательных аппаратов, то был кейс на доставку грузов во время пандемии, школьники собирали квадрокоптеры, которые могут перевозить грузы внутри помещения и внешне осуществлять выгрузку. По направлению виртуальной реальности был кейс от музея-усадьбы Чайковского по «оживлению» фотографии. Компания-куратор уже реализовала подобное решение, но ребят попросили немного усложнить его и доработать», – сказала она.

Программа тематических смен «Кубит.Pro» реализуется в рамках проекта «Кампус молодежных инноваций», разработанного Фондом новых форм развития образования, в рамках национального проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая экономика».