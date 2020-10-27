Власти Москвы задумались о расширении действия системы QR-кодов

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27.10.2020, 20:08, Новости дня

Систему QR-кодов при входе в ночные заведения Москвы, возможно, распространят на другие предприятия торговли, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«На сегодняшний момент мы видим, что эта система работает, работает четко. При этом мы видим, что помимо предприятий, которые применяют эту систему по указу мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания: кафе и рестораны. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли города Москвы», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.

Он уточнил, что не знает, повлияло ли введение системы кодов на посещаемость ночных заведений, и сказал, что по статистике это лучше видят сами клубы.

Немерюк добавил, что QR-коды получили и используют уже более полутора тысяч предприятий. За прошедшую неделю в среднем количество чек-инов колебалось от 40 до 60 тыс. ежедневно.

По данным чиновника, СМС о возможном контакте с больными COVID-19 получили уже около 1 тыс. 700 посетителей ночных заведений.

Напомним, Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения столицы, открытые с полуночи до шести утра, возможен только при регистрации номеров телефонов. Он уточнил, что регистрация номеров телефонов нужна, чтобы оповещать людей о контакте с больным. Оповещение нужно для предупреждения людей, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

Во вторник главный государственный санитарный врач РФ рекомендовала запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории РФ с 23:00 до 06:00. В свою очередь глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова заявила, что в Москве приняты меры по контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидрасследование в случае заболевания посетителей, власти не планируют ограничивать работу таких организаций.



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