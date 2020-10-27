Мнение: О женщинах в русских – и не очень русских – селеньях

27.10.2020, 20:05, Разное

Заглавное фото, вынутое из одного архива, на редкость благостно и невинно. Подумаешь, собрались подружки на посиделки. Обычные женские лица давно ушедшей эпохи.

Если бы тогда, на заре XX века, существовал Инстаграм, этот снимок активно бы лайкала российская восторженная публика либерального толка. Там каждая – героиня, практически символ и знамя. Образ окаянных лет России…

Их романтизировал и героизировал даже Борис Пастернак. Это было вчера, и, родись мы на тридцать лет раньше, подойди со двора, в керосиновой мгле фонарей, средь мерцанья реторт мы нашли бы, что те лаборантши – наши матери или приятельницы матерей…

А на самом деле – это хит-парад топ-звезд российского терроризма

Теперь по порядку, слева направо. Настоящей примой является сидящая слева в очках Мария Спиридонова, застрелившая советника тамбовского губернатора Гавриила Луженовского: нежная девушка выпустила в него одну за другой пять пуль. Далее в верхнем ряду идёт Маня Школьник, устроившая покушение на черниговского губернатора Алексея Хвостова, который из-за её бомбы лишился слуха и частично зрения. Следующая – Анастасия Биценко, застрелившая в 1905 году генерал-адъютанта Виктора Сахарова в Саратове, причём в доме Столыпина. Затем Александра Измайлович, неудачно покушавшаяся на минского губернатора Павла Курлова, ставшего потом товарищем министра внутренних дел, командиром отдельного корпуса жандармов и проворонившего убийство Столыпина. Её сестры, Екатерины, на этом фото, естественно, нет – потому что она покушалась на адмирала Григория Чухнина и была расстреляна без суда и следствия по его команде матросами. Крайняя справа – Лидия Езерская, в 1905 году ранившая могилёвского губернатора Николая Клингенберга. Наконец, на переднем плане сидит Ревекка Фиалка, единственная, никого не убившая и не ранившая, но участвовавшая в изготовлении бомб.

По иронии судьбы, они все напоролись на то, за что боролись. До революции умерла только Лидия Езерская – от бронхиальной астмы. Мария Спиридонова стала одним из лидеров левых эсеров, не раз арестовывалась при Советской власти и была расстреляна в 1941 году в Медведевском лесу под Орлом палачами НКВД. Схожая участь – погибнуть от пуль чекистов – досталось Александре Измайлович и Анастасии Биценко: обе тоже были убиты НКВД, одна в 1941 году вместе с Марией Спиридоновой, другая в 1938 году.

Ревекка Фиалка потеряла мужа, которого по приговору «тройки» НКВД расстреляли 4 июня 1938 года на Бутовском полигоне. Но сама жила ещё долго и скончалась только в 1975 году в возрасте 87 лет. Мария Школьник пережила в эмиграции и революцию, и гражданскую войну, вернувшись в #СССР только в 1924 году. Она совсем отошла от политики, благодаря чему также прожила ещё довольно долго и умерла своей смертью 1955 году, но – ни семьи, ни детей…

Что ещё интересно… Мария Спиридонова – по происхождению из дворян, Александра Измаилович – дочь генерала русской армии, Лидия Езерская – из семьи богатого помещика, также дворянских кровей. Анастасия Биценко из зажиточных крестьян, вышедшая замуж за самарского купца (мужа потом бросила ради Революции). Ревекка Фиалка – из еврейской интеллигенции, выпускница Кишиневской профессиональной школы. Мария Школьник – из бедной еврейской семьи, до 13 лет не умевшая даже читать.

Откуда у всех у них, из разных слоёв Российской империи, разного образования и социального статуса, зародилась в головах одна и та же мысль: убивать ради великой цели? Или это Империя сама виновата?