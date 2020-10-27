КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование – СМИ

27.10.2020, 20:00, Новости дня

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ. Об этом “РБК-Украина” и “Укринформу” сообщил источник в суде.

“Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст. 366-1 Уголовного кодекса”, – сообщил источник журналистам.

Эту же информацию подтвердил в своем Telegram-канале экс-нардеп, член наблюдательного совета “Укрзализниці” Сергей Лещенко.

“На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при [экс-президенте Викторе] Януковиче. Против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый”, – написал он.

Эта статья вводит уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества. В частности, она предусматривает наказание в виде штрафа от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн, общественных работа на срок от 150 до 240 часов либо лишением свободы на срок до двух лет.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.