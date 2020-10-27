 

Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

27.10.2020, 20:00, Новости дня

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом 27 октября в Facebook сообщила спикер российского МИД Мария Захарова.

“В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции”, – написала Захарова.

По ее словам, Лавров чувствует себя хорошо, однако все ранее запланированные визиты и встречи министра перенесены на более поздний срок.

“Мы регулярно сдаем тесты, следуем предписаниям”, – добавила Захарова.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224540604812297

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло 320 человек. Всего с начала пандемии в РФ инфицировалось 1,548 млн человек, из которых почти 1,159 млн выздоровели. Умерло 26 589 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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