Стандарты русской классической школы стали предметом обсуждения на конференции в Сергиевом Посаде

27.10.2020, 19:53, Разное

В Сергиево-Посадской классической гимназии обсудили стандарты русской классической школы

Как систематизировать процесс возрождения классической школы, продолжающийся в РФ с начала 1990-х годов? Ведь у каждой гимназии свой неповторимый путь развития и борьбы за высокое качество знаний и свои методы сочетания специальной программы с федеральным образовательным стандартом. На этот непростой вопрос попытались ответить участники научно-просветительской конференции «Классические гимназии – региональный опыт: от воскресной школы до высокоразвитого учебного заведения, готовящего к поступлению в вуз».

Конференция состоялась 26 сентября в Сергиевом Посаде на базе православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и стала четвертой в цикле мероприятий, проходящих под брендом «Классические гимназии – недооцененный элемент образовательной системы».

Своим опытом рождения, становления и роста гимназии поделились руководители старейшей классической гимназии «Радонеж», которая существует в этом статусе уже 30 лет. Одним из достижений гимназии является удобная образовательная программа, предназначенная не только для особо одаренных детей, но и для среднестатистических школьников, которые могут освоить весь курс при достаточном уровне усердия. При этом программа дает возможность в полной мере раскрыться и ученикам с особыми талантами, благодаря профильному изучению отдельных предметов. Достаточно долгое время в гимназии посвятили поиску и выработке этого методического баланса. Одновременно в «Радонеже» реализуется концепция нравственно-здоровой социальной образовательной среды, которая отвечает запросам родительского сообщества.

Появление и развитие классических гимназий в регионах свидетельствует, во-первых, о наличии запроса на среднее и общее образование повышенного качества среди населения России; во-вторых, о дефиците образовательных услуг для особо одаренных или особо мотивированных детей; в-третьих, о стремлении части родительского сообщества создать более здоровую нравственную и информационную среду для своих детей (в том числе и методами частичной изоляции от «нездоровой» части социума). Наконец, появление классических школ в регионах – это очевидный общественный сигнал о том, что общество не удовлетворено реформой образования, в частности, некоторыми инновационными акцентами этой реформы, например, ее системной ориентацией на западные методики, и таким образом «голосует» за консервативные формы в образовании, учитывающие богатые отечественные традиции и опыт. Все это планируется учесть при разработке стандартов классического образования, которые будут изложены в Методических рекомендациях по итогам анализа материалов конференции.

Также участникам конференции были представлены фрагменты документального фильма «Региональные особенности классических гимназий», снятого в 2019 году по заказу Министерства просвещения.