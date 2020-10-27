Психолог Джо Рок рассказал о пользе частых объятий для здоровья

27.10.2020, 19:53, Разное

Психолог из США Джо Рок рассказал, зачем нужны частые объятия и в чем их польза для здоровья человека. Тактильные ощущения очень важны, поскольку имеют терапевтический эффект.

Специалист из клиники Кливленда объяснил, что благодаря объятиям, особенно между родными людьми, можно существенно снизить уровень гормона стресса – кортизола в организме. Если человек оказался в стрессовой ситуации, то подобный телесный контакт поможет нормализовать артериальное давление, привести в норму частоту сокращений сердца.

Объятия также важны для повышения содержания “гормона счастья” окситоцина, подавляющего тревожность, нервозность, укрепляющего родственные или любовные отношения и поднимающего настроение.

Согласно выводам психолога Рока, опубликованным в статье зарубежного источника Psychological Science, с помощью такого взаимодействия можно укрепить иммунную систему. Во время пандемии, когда необходимо соблюдать социальную дистанцию, рекомендуется периодически обнимать близкого человека, домашнего питомца, мягкую игрушку или подушку, что также положительно отразится на психическом и физическом состоянии человека.