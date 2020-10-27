Ученые развеяли шесть популярных мифов о здоровье

27.10.2020, 19:53, Разное

Ученые решили развеять шесть наиболее популярных мифов, касающиеся здоровья человека. Некоторая информация по этому поводу плотно укоренилась в сознании многих людей, но она не является доказанной.

Считается, что в день необходимо выпивать восемь стаканов воды, однако никто не знает, откуда взялась соответствующая «норма». Не исключено, что рекомендацию еще в 1945 году дал Американский национальный исследовательский совет. Его специалисты считали, что должен употребляться 1 миллилитр воды для каждой килокалории, потребленной с едой.

Второй миф заключается в том, что сахар делает детей гиперактивными. На самом деле эти сведения не соответствуют действительности. В 1996 году исследователи в рамках исследования давали 12 детям сахар и плацебо. У тех и других не были заметны различия в поведении.

Третий миф связан с проведением детоксикации организма. По словам ученых, не нужно предпринимать какие-то специальные меры для вывода токсинов. Эту функцию обычно выполняет печень.

Некоторые убеждены, что жизнь можно продлить путем употребления антиоксидантов. Напротив, витамины А и Е в избыточном количестве и вовсе приносят вред.

Ученые порассуждали на тему того, укорачивает ли жизнь присутствие лишнего веса. По их словам, ожирение является опасным для здоровья. Высокий ИМТ способствует развитию диабета, появлению проблем с сердцем. Однако недавних обзор десятков исследований показал, что информация слишком преувеличена. Оказалось, что люди с избыточным весом имели на 30% меньше шансов умереть от болезней сердца, чем люди с нормальной массой тела.

Считается, что необходимо питаться как пещерные люди. Организм человека приспособлен для употребления еды, которая ранее добывалась на охоте. В процессе эволюции люди научились вести сельское хозяйство, поэтому нет нужды возвращаться к тому режиму питания.