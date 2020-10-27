 

Украина нарастила госдолг в гривнах и сократила в долларах

27.10.2020, 19:48, Новости дня

Общий госдолг Украины в иностранной и национальной валютах по состоянию на 30 сентября эквивалентен сумме в 82,89 млрд долларов, при этом отмечается увеличение его доли в гривнах, сообщили в Министерстве финансов Украины.

«В течение сентября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд гривен (160 млн долларов), а в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,31 млрд долларов», – цитирует заявление украинского ведомства ТАСС.

Совокупный внешний госдолг Украины составил 61,52% (51 млрд долларов) от общей суммы долга, внутренний – 38,48% (31,89 млрд долларов).

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медвдечук заявил, что проект бюджета Украины на 2021 год на две трети сформирован за счет заимствований, страна почти перестала зарабатывать, если лишь на 34% способна обеспечить собственные затраты.



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