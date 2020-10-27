 

Вакцину «Спутник V» направили на преквалификацию в ВОЗ

27.10.2020, 19:48, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины против коронавируса «Спутник V».

Программа ООН по преквалификации – это единственная глобальная программа по обеспечению качества лекарственных средств. Ее координирует ВОЗ, поясняет РИА «Новости».

Отмечается, что организация оценивает качество, безопасность и эффективность препаратов. При условии соответствия требованиям и стандартам лекарство вносят в перечень, который используют международные закупочные организации и страны для управления массовыми закупками лекарственных средств.

11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

В октябре президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин выразил уверенность, что для борьбы с распространением COVID-19 важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.



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