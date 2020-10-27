Мнение: Колосс на левой и правой ноге, чья заслуга гражданская война и современная символика социалистов

27.10.2020, 19:45, Разное

1. Читатель lrlay777 призывает сочетать в государственной политике правый и левый подходы, избегая при этом опасных крайностей:

…быть по своим убеждениям правым, или левым – это всё равно, что быть одноногим.

Твёрдо стоящий на земле человек (или государство) – это когда стоят на двух ногах.

Доказано СССР, США и Китаем.

Из этих стран первая – рухнула вправо, потому что не было правой ноги, да так, что слегка развалилась от падения, вторая заваливается сейчас влево, потому что не было левой ноги (тоже с сомнительной перспективой…), и только Китай на обеих ногах уверенно шествует в будущее.

https://olegmakarenko.ru/1966120.html?thread=768446248#t768446248

Развивая образ, можно сказать, что за 30 лет мы поправили здоровье нашего колосса, и теперь он стоит на двух ногах – левой и правой (ведь Россия в полной мере осталась социальной страной с пенсиями, бесплатной медициной и образованием, что не помешало ей вернуться к капитализму с его свободой бизнеса и защитой частной собственности).

Далеко не все разбившиеся осколки удалось собрать заново, да и получившаяся мегаскульптура явно требует дальнейшей шлифовки и полировки. Чтобы привести её в божеский вид, предстоит ещё немало потрудиться.

Несмотря на печальные результаты вандализма вековой давности, многие граждане мечтают вернуть одноногого колосса, требуя опять отрезать ему правую ногу, как это было в 1917 году. Они составляют заметную часть современных левых.

А вот среди правых почему-то практически нет таких, кому не нравилась бы левая нога. Мало кто всерьёз призывает отказаться от позитивных завоеваний эпохи социализма, вроде тех же пенсий или бесплатной медицины. Чего же тогда хотят правые? Да просто, чтобы не оттяпали правую ногу.

2. Судя по ссылкам на советские издания, которые приводит читатель Ивано Иванов, коммунисты хвастались не только тем, что развязали гражданскую войну, но и тем, что откололи от России ряд новых государств:

https://olegmakarenko.ru/1966120.html?thread=768471592#t768471592







3. Ещё к вопросу о социалистах. На АлиЭкспресс предлагают купить вот такую версию флага ЛГБТ:

https://aliexpress.ru/item/4000133681356.html

Судя по отзывам, товар пользуется спросом в России и на Украине.