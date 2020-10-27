Мнение: Рекомендательный террор

27.10.2020, 19:40, Разное

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом в России, то могут быть введены дополнительные ограничения.

Речь идет о письме Роспотребнадзора, "рекомендующего" тотальное введение масочного режима.

Нет нужды напоминать о том, что любые ограничения прав и свобод могут вводиться в России только в период и в зонах чрезвычайной ситуации, которая вводится только президентом России. Режим ЧС, который вводится иными уполномоченными на то структурами, не может касаться граждан, а вводится исключительно для государственных служащих, причем особо оговоренных категорий.

В этом смысле никакие "масочные" ограничения не являются законными. Тот факт, что Роспотребнадзор "рекомендует", формально выглядит лишь как абстрактная рекомендация, ориентированная на сознательность граждан, однако штрафы накладываются местными властями без учета законности подобных требований.

Конечно, налицо грубейшее попрание конституции, но единственной структурой, которая может потребовать вернуть все в рамки закона, является лишь президент. Который вроде бы что-то там такое гарантирует и даже клянется на конституции. Правда, наш президент много о чем клялся и, как выяснялось впоследствии, беспардонно лгал. Одной ложью больше – какая разница. Других механизмов соблюдения конституции в стране нет. Особую пикантность происходящему добавляет то, что Верховный Главнокомандующий храбро прячется в каком-то подвале уже более полугода, выдвинув перед собой каких-то чиновников. Чем-то это напоминает известное – мы будем стоять за спинами женщин и детей. Выясняется, что это не фигура речи, а осознанная стратегия Путина – он всегда прячется за чьими-то спинами.

Трудно сказать, насколько масочный режим вообще способен хоть как-то помочь в нынешней ситуации. Возможно, что распространение заболевания он как-то ненамного и снижает (хотя как и насколько – здесь мнений слишком много, и все авторитетные). Но то, что подобная мера не может вводиться как постоянная – факт. Просто потому, что постоянное ношение масок пагубно влияет на здоровье самого носящего, а значит – расширяет зону риска заражения.

Но так как чиновники ничего не могут поделать с происходящим (а как тут поделаешь, если все последние годы планомерно и целенаправлено здравоохранение как система и как отрасль уничтожалась под корень через механизмы "оптимизации"), то маски – это именно их отчет в том, что они что-то делают и как-то реагируют. Ничего другого им не остается – только имитировать борьбу, усугубляя и без того непростую ситуацию.

Угроза Поповой о том, что "если не удастся справиться", то будут введены новые ограничения – это угроза типичного террориста, захватившего заложников. Не выполните требования – начну убивать по одному. В данном случае Попопа – обычный террорист. Только при должности. И это не фигура речи, а вполне очевидная констатация.