 

Eminem запишет фит на песню «Банька парилка» совместно с МС Пох

27.10.2020, 19:23, Разное

Популярный американский репер Eminem заявил о музыкальной коллаборации со знаменитым в кругах молодёжи российским исполнителем на прозвище МС Пох. В планах музыкантов будет совместный альбом, в который войдут ремиксы на их классические хиты, а также Eminem запишет фит на на песню «Банька парилка».

Альбом «Bathhouse steam-room, fucking and vodka» должен будет выйти в начале следующего года, а его предзаказы на Spotify и Apple Music перевесили 2 миллиона за первый час. Sony music records также анонсировали большой концерт дуэта исполнителей в Детройте и Лос Анджелесе.

«Это большая честь для меня записать фит с такой знаменитостью как он, скажу честно, я преодолел депрессию и вернулся к музыке только благодаря ему», — заявил Eminem.

В сообщении также было указано, что исполнители выпустят несколько клипов из России для передачи антуража песен, а их съемки пройдут в Выборге и Санкт-Петербурге.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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