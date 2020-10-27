«Инопланетный корабль» упал в Доминикане

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27.10.2020, 19:36, Разное

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг обратил внимание пользователей Сети на видео, демонстрирующее фрагмент неизвестного технического устройства, который непонятно откуда возник на территории Доминиканской Республики.

По словам Уоринга, эта загадочная штука все еще горит, и обращает внимание пользователей на пылающий в отверстии огонь. Уфолог удивлен, как эта штука никого не убила, когда падала с неба. Трава вокруг объекта спровоцировала сильный пожар, который местные жители оперативно потушили.

Исследователь задается вопрос, является это техническое устройство созданным человеком? Если же оно создано людьми, то почему нет никакой официальной информации или предупреждения от NASA, либо другого космического агентства? Исходя из этого уфолог делает вывод, что упавший объект с большой вероятностью может принадлежать представителям инопланетных цивилизаций.

Если бы это была одна из ступеней ракеты SpaseX, продолжает рассуждать Уоринг, то они наверняка бы предупредили людей, живущих в этом регионе Земли. Ведь оно очень большое и представляет опасность. Уфолог считает, если ни одна из стран не возьмет на себя ответственность за произошедший инцидент, то объект можно на 100 процентов считать инопланетным. Остается только подождать – время, как говорится, рассудит.



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