Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

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27.10.2020, 19:34, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, главы ведомств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Министры подчеркнули безальтернативность мирного решения проблемы, необходимость незамедлительного установления режима прекращения огня и возобновления переговорного процесса в рамках наработанных механизмов Минской группы ОБСЕ», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Также Лавров и Чавушоглу подчеркнули недопустимость интернационализации кризиса за счет вовлечения в него иностранных боевиков.

Кроме того, политики обсудили ситуацию в ближневосточном регионе. Они подтвердили заинтересованность налаживании всеобъемлющего диалога в Ливии с участием ведущих политических сил и объединений, а также подчеркнули важность проводимой под эгидой ООН работы.

Министры условились продолжать активные двусторонние контакты, в том числе по линии МИД, военных ведомств, спецслужб по урегулированию в Сирии и продвижению политического процесса в русле резолюций ООН и договоренностей, достигнутых в ходе Астанинского формата.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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