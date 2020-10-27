 

Попова объяснила необходимость обязательного ношения масок

27.10.2020, 19:34, Новости дня

Принятые жесткие меры против эпидемии коронавирусной инфекции необходимы, поскольку есть риск ухудшения ситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова в эфире канала «Россия 24» сообщила, что с 28 октября действует постановление об обязательном ношении масок в транспорте, общественных местах и местах массового скопления, передает РИА «Новости».

«Наступает период, когда это делать обязательно, независимо от желания человека, и может наступить ответственность. Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, потому что риски развития ситуации… есть, ухудшения ситуации есть, если мы не начнем исполнять все те требования, которые есть», – подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, все другие ограничения, указанные в постановлении, рекомендованы регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Также во вторник глава Роспотребнадзора отмечала, что если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом в России, то могут быть введены дополнительные ограничения.

Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах на фоне ситуации с коронавирусом. Также Роспотребнадзор обязал регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тыс. населения. Вместе с тем рекомендуется запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания на всей территории РФ с 23:00 до 06:00.



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