Ректор медуниверситета рассказал, как иногороднему пациенту с COVID попасть в московскую клинику

27.10.2020, 19:34, Новости дня

Иногороднего гражданина, болеющего коронавирусной инфекцией, могут на скорой привезти в московскую клинику и госпитализировать, либо примут в регистратуре при наличии определенного пакета документов, рассказал газете ВЗГЛЯД ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко.

В социальных сетях появилась информация, что некоторые жители регионов, подозревающие у себя коронавирус, предпочитают отправляться в Москву, а не обращаться за медпомощью по месту жительства.

«Для того, чтобы иногороднему гражданину попасть, например, к нам в больницу с COVID-19, его должна к нам скорая привезти, и мы госпитализируем. У нас иногородние лежат и успешно лечатся, никаких проблем это не доставляет», – говорит Глыбочко.

Он рассказывает, что если вдруг иногородний пациент целенаправленно приехал за медицинской помощью в Москву, хотя такого ни в коем случае не должно быть, то в московской клинике его обязательно примут. Для этого, естественно, как и у любого другого гражданина, у него должен быть с собой полис (обязательного медицинского страхования) ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и паспорт гражданина Российской Федерации.

«Как только он доехал до нашей клиники, должен сразу же обратиться в регистратуру, предъявить соответствующие документы и, если есть, все возможные анализы, в том числе и анализ на коронавирус. Если же у пациента ничего этого нет, то у него немедленно берут все анализы, записывают на компьютерную томографию (КТ). Если коронавирус подтверждается, то человека немедленно госпитализируют и начинают лечение», – рассказывает Глыбочко.

Ранее в Кремле заявили, что считают необходимым разобраться, почему представители региональных клиник обращаются в столицу, а не к своим местным властям, комментируя сообщение курганских врачей, адресованное президенту. Там медики просят правительство прислать в регион военных медиков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.