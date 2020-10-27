Названы основные этапы заражения коронавирусом

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27.10.2020, 19:33, Разное

Врач из Кузбасса Лариса Лячина назвала основные этапы заражения коронавирусом. Она рассказала, что происходит с организмом человека в этот момент.
Коронавирус поражает верхние дыхательные пути и ЖКТ. Далее инфекция довольно быстро распространяется в легочные ткани, поэтому у заболевшего COVID-19 развивается вирусная пневмония. Само по себе воспаление легких проявляется дыхательной недостаточностью, которая может быть выражена по-разному. Инфекция отрицательно сказывается на свертываемости крови, поэтому нередко в легочных сосудах образуются тромбы.

Опасным для окружающих считается человек, у которого до конца инкубационного периода остается два дня. Сам же коронавирус передается на близком расстоянии при кашле, чихании и даже разговоре. На поверхностях эффективно бороться с COVID-19 можно с помощью специальных дезинфицирующих средств.

По словам медика, дети подхватывают инфекцию довольно редко. В основном у них она протекает без симптомов, однако есть и тяжелые случаи.



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