Переодетый в курьера Давид Манукян романтично разыграл Ольгу Бузову

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27.10.2020, 19:33, Разное

Блогер Давид Манукян решил романтично разыграть свою возлюбленную Ольгу Бузову. Он переоделся в курьера, чтобы в гримерную ведущей доставить шикарный букет цветов. Процесс подготовки сюрприза рэп-исполнитель показал в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Давид Манукян надеялся, что Ольга Бузова сразу не узнает его в форме курьера, но ведущая сразу поняла, что перед ней стоит избранник. Знаменитость, открыв дверь гримерной, улыбнулась, обняла и поцеловала блогера.

Манукян сделал романтический сюрприз Бузовой на фоне распространяющихся слухов о расставании пары. Они возобновились после интервью певицы, которое она дала на премьере мюзикла «Шахматы». Общаясь с журналистами, ведущая «Дома-2» эмоционально прокомментировала публикацию блогера об их предполагаемой помолвке. Она заявила, что не имеет к этому никакого отношения. Сам же Манукян спустя несколько дней выпустил лирический трек «Прошлым летом».

Изображение взято с: [email protected]_m
Напомним, что отношения пары завязались чуть больше года назад на съемках клипа Ольги Бузовой «Лайкер». Давиду Манукяну сразу же понравилась теледива. Он дождался ее со съемок шоу «План Б» и заявил о серьезных намерениях.



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