 

Ольга Орлова призналась, что никогда ничего не добивалась через постель

27.10.2020, 19:33, Разное

Ведущая и певица Ольга Орлова призналась, что в жизни никогда не добивалась ничего через постель. Этот вопрос ей задали подписчики в специальной рублике в соцсети Instagram.
Ольга Орлова никогда не рассматривала подобный путь карьерного роста. По мнению экс-солистки группы «Блестящие», для продвижения вперед нужны мозги и талант. Кроме того, необходимо усердно работать, чтобы достигать поставленных целей.

Многие хейтеры ранее говорили, что место ведущей в шоу «Дом-2» Ольга Орлова получила благодаря своему бывшему мужу. Сама же знаменитость никак не отвечает на подобные обвинения.

Фолловеры также спросили у Орловой, какая реакция возникает у нее на хамство. Артистка рассказала, что порой бывают моменты, когда она пребывает не в духе. В такое время у Орловой есть желание ответить недоброжелателю соответствующим образом.



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