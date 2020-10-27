 

В Улан-Удэ сломались новые автобусы с цитатами Путина

27.10.2020, 19:25, Разное

это произошло через неделю после запуска.

В Улан-Удэ сломались несколько автобусов с цитатами президента РФ Владимира Путина. Их запустили на маршруты неделю назад. Об этом сообщает местный портал «Номер один» со ссылкой на жителей города.

Фото: страница мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в фейсбуке

Информацию изданию подтвердили в МУП «Городские маршруты»: «К сожалению, техника имеет свойство ломаться, пусть даже и новая», — ответили там. — «Новые автобусы, сойдя с конвейера, прошли 5 тысяч км, технические неисправности имеют место быть, стараемся все планово исправлять». В МУП не уточнили, сколько автобусов сломались и какого рода поломки в них зафиксированы.

Через несколько часов после публикации в МУП «Городские маршруты» отказались от первоначальных слов и заявили, что поломок новых автобусов не было, «вместе с тем, было два случая схода с линии».

Фото: страница мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в фейсбуке

Мэрия Улан-Удэ закупила 42 новых автобуса по 4 млн 741 тыс. рублей каждый. На них разместили цитаты президента РФ Владимира Путина «Дальний Восток — ключевое направление развития России» и «Народный бюджет — инициатива людей». Такие автобусы ходят на 17 маршрутах города. В городе сейчас работают 10 новых автобусов, остальные должны выйти на линию в начале ноября.

Источник: Новая газета



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