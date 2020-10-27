 

Под Москвой мужчина пытался зарезать собственную мать

27.10.2020, 19:23, Разное

В подмосковном Звенигороде между 28-летним местным жителем и его матерью возник конфликт, в результате которого молодой человек набросился на женщину с ножом, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Сообщается, что он успел по меньшей мере пять раз пырнуть ее в область шеи. Однако убить родительницу ему не удалось, потому что та оказала активное сопротивление. Злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на убийство”.



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