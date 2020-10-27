Коллапс «на контроле»: регионы захлебнулись во второй волне коронавируса

27.10.2020, 19:15, Разное



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«У нас творится ад с медицинской помощью»

Вчера группа врачей из Кургана обратилась к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с открытым письмом, ставшим криком о помощи. Медики назвали ситуацию с коронавирусом в регионе «катастрофической» и обвинили в этом власти Курганской области, которые не приняли должных мер, но при этом занижают статистику заболевших и замалчивают проблему. Ежедневно скорая выезжает к 500–700 больным COVID-19, в то время как официально сообщается лишь о 75 заразившихся за сутки.

По словам врачей, на всех предприятиях города есть неконтролируемые вспышки инфекции, больницы перегружены, а нехватка медперсонала настолько велика, что люди вынуждены ждать скорую сутками. Врачи попросили прислать в Курган военных медиков, «пока народ не стал умирать прямо на улицах».

«Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорится в письме.

Сегодня Минздрав в лице помощника министра Алексея Кузнецова пообещал Курганской области «всестороннюю поддержку» в борьбе с пандемией. «В регион направлена группа специалистов, которые окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19 и окажут практическую помощь больным», — сообщил чиновник. Какие именно специалисты помогут курганским врачам и сроки их прибытия чиновник не уточнил.

Сообщения о том, что больницы буквально захлебнулись во «второй волне» коронавируса приходят не только из Кургана. Медики не скрывают: все дело в оптимизации системы здравоохранения, которая и до пандемии доставляла немало проблем, а коронавирус лишь вскрыл все ее уязвимые места. Например, острую нехватку коечного фонда и персонала. Сегодня независимый медицинский профсоюз «Альянс врачей» распространил в соцсетях фото из городской больницы Куйбышева (Новосибирская область), где пациентов с COVID-19 размещают прямо на лестничных пролетах.

«Мест не хватает не только в палатах, но и в коридорах. В самом Новосибирске тоже не лучше. В одной из горбольниц больных разместили в операционной», – сообщают сотрудники профсоюза, отметив, что региональный Минздрав проблему признает, «но сделать ничего не могут кроме того, что сделано».

«Все в трупах, приходится ходить по головам»

Коронавирус вскрыл еще одну давнюю проблему, которая долгие была незаметной для широких масс: острейший кризис в системе судебно-медицинской экспертизы. Чудовищные условия работы, бюрократия, низкие зарплаты — все это стало причиной массовых увольнений патологоанатомов еще задолго до пандемии. Как результат — шокирующие фото мешков с трупами на лестницах и в подвалах российских больниц. Умерших от коронавируса не успевают вскрывать, а их родственникам не выдают тела из-за карантина.

Подобные сообщения поступили из Ростовской области в середине октября, спустя неделю — из Барнаула. Вскоре в сети появилось видео, снятое в Новокузнецке: судя по кадрам, в больничном коридоре лежат десятки тел, завернутые в полиэтилен.

«В коридоре завал. Все в трупах. Приходится ходить по головам», — комментирует автор видео.

Специалисты не сомневаются: похожая ситуация складывается в большинстве регионов и дальше будет только хуже. Как сообщил MedPortal на условиях анонимности источник, близкий бюро судебно-медицинской экспертизы одного из российских регионов, объем вскрытий в октябре увеличился по сравнению с сентябрем примерно на 50%. Высокая смертность связана не только с коронавирусом: люди с инфарктами, инсультами и другими острыми состояниями умирают, не дождавшись скорой.

Как сообщил URA.Ru источник в Пермской краевом бюро судебно-медицинской экспертизы, нагрузка на патологоанатомов возросла, но при этом заработки уменьшились из-за введения понижающих коэффициентов.

«Вместо положенных 33 экспертиз в месяц, специалист проводит порядка 130 экспертиз, а его официальная зарплата при этом — 22-25 тысяч рублей в месяц», — отметил собеседник агентства.

«Нехватка лекарств отбросит российскую онкологию на десятилетия назад»

Пандемия нанесла сокрушительный удар по оказанию помощи онкобольным, в том числе паллиативным. Из-за ограничений и карантинов в российских больницах на месяцы откладывались плановые операции и лечение, а хосписы были вынуждены ужесточать правила. Как сообщила MedPortal старший координатор фонда «Вера» и руководител паллиативной программы фонда Advita («Ради жизни») Екатерина Овсянникова, большинство паллиативных пациентов в Санкт-Петербурге еще весной столкнулись с тем, что срок выписки рецептов на сильнодействующие опиоидные анальгетики растягивался на недели.

«Доступность обезболивания снизилась, и это приводило к тому, что люди мучились от страшной боли», – рассказала Овсянникова MedPortal.

Накануне благотворительные фонды, оказывающие помощь пациентам с онкозаболеваниями, направили президенту РФ Владимиру Путину и другим первым лицам государства открытое письмо, в котором сообщили о катастрофической ситуации с лекарствами для лечения онкбольных, в том числе детей. Они привели данные, согласно которым медучреждения сообщают о «критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов». При этом исчезли не дорогостоящие препараты, а недорогие лекарства, которые уже десятки лет являются базовыми для лечения таких пациентов.

Примечательно, что эта проблема связана в большей степени не с пандемией, а с «играми в импортозамещение», с которым, по словам авторов письма, правительство «немного перегнуло», оставив единственного на всю страну производителя таких лекарств. Из-за роста цен на фоне пандемии зарубежные фармсубстанции стали слишком дорогими. Важнейшие лекарства просто исчезли из аптек, и люди вынуждены покупать их за границей на свой страх и риск.

«Если же срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей»,— предупредили авторы письма главу государства.

«КоммерсантЪ» обратился в Минздрав с запросом и получил комментарий о том, что ситуация «находится на контроле» и сейчас ведомство «собирает информацию о текущей потребности регионов для оперативной поставки в наиболее проблемные субъекты».