 

Соратника умершего в тюрьме Тесака нашли мертвым в лесу

27.10.2020, 18:43, Разное

Грибник в лесу в окрестностях подмосковного Красногорска наткнулся на тело мужчины. Погибшим оказался 36-летний Артем Костылев, передает “Царьград”. В СМИ его называют одним из ближайших соратников националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак. Его чуть больше месяца назад нашли мертвым в СИЗО. Несмотря на заявления адвокатов и родственников погибшего о следах побоев на его теле произошедшее было признано самоубийством. По предварительным данным Артем Костылев также свел счеты с жизнью.



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