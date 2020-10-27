 

Володин отметил потенциал БРИКС в борьбе с коронавирусом

27.10.2020, 18:23, Разное

Интересы глобальной безопасности требуют своевременного реагирования на угрозу коронавируса, отметил Володин. Вместо этого пандемия стала одной из сфер недобросоветской конкуренции, сказал спикер Госдумы.

Он отметил большой потенциал БРИКС в борьбе с эпидемиологическими угрозами. Володин напомнил, что Китая Индия – одни из крупнейших поставщиков лекарственных препаратов, Южная Африка обладает самой развитой медицинской промышленностью на контитете, а Бразилия – в Латинской Америке.

“Российская наука многого добилась в области исследования проблем вирусологии и микробиологии. Наша страна создала и зарегистрировала две вакцины от коронавируса. На подходе – регистрация третьей”, – сказал Володин.

Действия стран БРИКС по производству вакцины от коронавируса спикер Госдумы назвал ярким примером партнерства и взаимопомощи.

Володин призвал создать законодательные условия для активизации сотрудничества стран БРИКС в медицинской сфере, работать над повышением эффективности государства в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Один из приоритетов объединения – создание системы раннего предупреждения эпидемиологических угроз, указал Володин. “Также выступаем за скорейшую реализацию южноафриканской инициативы 2018 года об учреждении Центра разработки и исследования вакцин”, – добавил председатель нижней палаты.

Напомним, что приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин. Он призвал участников форума уделить особое внимание законодательным инициативам в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики, указал глава государства.



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