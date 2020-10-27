Эксперты назвали самые популярные смартфоны в России за последние 10 лет

27.10.2020, 18:17, Разное

Эксперты Яндекс.Маркета провели анализ покупательских предпочтений россиян в сфере мобильной индустрии. По его итогам был составлен рейтинг самых популярных смартфонов в России.

За небольшой срок индустрия мобильной связи и техники полностью изменилась. Всего десятилетие назад, в 2010 году лучше всего продавалось устройство Nokia 5530 XpressMusic на ОС Simbian. Однако уже в 2011-м аппарат не смог попасть в список самых востребованных, ТОП же возглавил Samsung Galaxy S II на новой тогда операционной системе Android. Сохранила лидерство южнокорейская компания и на следующий год, причем с тем же Samsung Galaxy, только аппаратом третьего поколения.

Три года подряд, в 2013-2015 гг, лидерство в поисковых запросах на «Яндексе», доставалось смартфонам от Apple, iPhone 5s и iPhone 6s. Причем устройство пятого поколения занимало первую позицию дважды, в 2013 и 2014 годах.

Также не терял популярности в течение двух лет, в 2016 и 2017 годах, и смартфон Redmi 4 Prime от Xiaomi. И, как и в случае с американским IT-гигантом, далее верхушку рейтинга занял обновленный вариант этой модели, Redmi Note 5. Не утратил актуальности китайский бренд и в минувшем году, ТОП-2019 возглавил Redmi Note 7. Что же до 2020 года, то, по оценкам экспертов, тенденция сохранится и золото рейтинга достанется Redmi Note 8T.