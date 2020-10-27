Redmi K30S — самый дешевый, но бескомпромиссный флагман со Snapdragon 865, LPDDR5, UFS 3.1 и Wi-Fi 6

27.10.2020, 18:17, Разное

Новый флагман, самый дешевый, но при этом бескомпромиссный, готов представить суббренд Xiaomi, компания Redmi. K30S при этом работает на базе чипсета Snapdragon 865, а также оснащен LPDDR5, UFS 3.1 и Wi-Fi 6.

Как пишет руководство бренда, смартфон представят уже завтра, ранее серия K30 уже была представлена несколькими аппаратами разных ценовых сегментов. Из них только Redmi K30 Pro получил процессор Snapdragon 865. Теперь сверхмощный чипсет получил и аппарат с более демократичным ценником, Redmi, K30S, он станет, таким образом, самым дешевым подобным «умным телефоном».

Согласно информации блогеров, размещенным в соцсети Weibo, стоимость девайса составит порядка 375 долларов США. Это на 15 долларов меньше, чем конкурент IQOO Neo3. При этом K30S от Redmi имеет все актуальные возможности, в нем есть LPDDR5, Wi-Fi шестого поколения и UFS 3.1. Кроме того, гаджет оснащен 6,67-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления изображения 144 Герц, есть в нем и семиуровневая система адаптивной регулировки для экономии заряда и плавности картинки.

Главный объектив основной камеры получил разрешение в 64 мегапикселя, производительный процессор дополняет чип оперативной памяти объемом в 8 гигабайт. Долгую работу устройству обеспечивает аккумуляторная батарея вместительностью 5 тысяч мАч, поддерживающая 33-ваттную быструю зарядку.