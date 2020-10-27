 

“Не опускает рук”. Адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова в СИЗО

27.10.2020, 18:17, Разное

Адвокат Петр Хархорин пояснил о состоянии актера Михаила Ефремова, который пока продолжает пребывать в СИЗО № 5 «Водник». По словам правозащитника, артист не опускает рук, он находится в здравом уме, прекрасно понимает и оценивает ситуацию.
Михаил Ефремов ждет, когда будут рассматриваться кассационные жалобы на решения судов низшей инстанции. На прошлой неделе актеру снизили наказание с 8 лет до 7,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Как заявил Петр Хархорин, его подзащитный конструктивен в своих выражениях, однозначно высказывает собственное мнение. Осужденный не согласен с назначенным ему наказанием.

Приговор уже вступил в силу. В скором времени Михаила Ефремова этапируют в одну из колоний. Сам же он не раз говорил, что хочет отбывать наказание в Чувашии.

ДТП с участие Михаила Ефремова произошло 8 июня нынешнего года. Джип актера на огромной скорости влетел в отечественный фургон службы доставки. На следующее утро водитель последнего транспортного средства скончался в больнице. Установлено, что в народный артист находился под воздействием спиртных напитков, пишет портал «РИА Новости».



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