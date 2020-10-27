Иран вызвался стать посредником в конфликте в Карабахе

27.10.2020, 18:12, Новости дня

Иран провел переговоры со сторонами конфликта в Нагорном Карабахе и готов стать посредником в его урегулировании, сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали.

«Наш президент и наш министр иностранных дел провели переговоры с обеими сторонами и заявили о готовности Ирана быть посредником в урегулировании этого конфликта», – сказал Джалали в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы входим в число тех стран, которые очень тщательно следят за безопасностью. Мы делаем все, что считаем необходимым для того, чтобы защитить свои границы. При этом мы знаем, что присутствие террористов на Кавказе, может поставить под угрозу безопасность и стабильность всего региона», – добавил он.

Тем временем в пресс-службе посольства Ирана в Москве сообщили, что заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 29 октября посетит с визитом Москву, где планирует обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

Иранские СМИ 20 октября сообщали, что беспилотник упал на приграничную территорию Ирана из зоны карабахского конфликта. До этого в МИД Ирана заявили, что из-за боев в Карабахе в дома в приграничном районе попали восемь зарядов. Джалали заявил, что Тегеран внимательно следит за боевыми действиями в Нагорном Карабахе, не потерпит агрессии на своих границах или территории.

Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.

В среду Ереван сообщил об обстреле Баку территории Армении рядом с границей Ирана.

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