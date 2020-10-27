Мнение: Зе End

27.10.2020, 18:12, Разное

Игорь Гужва о некоторых итогах прошедших на Украине выборов.

1. Поражение «слуг народа». Точный масштаб их катастрофы будет понятен после итогового подсчета голосов, но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно. В крупнейших городах кандидаты от Зе на мэра даже не вышли во второй тур. А по партспискам «слуги» идут на 3 месте и ниже. Типичная картина для горсовета такая: на первом месте локальная партия мэра, на втором – ОПЗЖ или Евросолидарность в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте). И лишь потом идут «слуги». Есть исключения – в основном в центральной Украине, где в ряде областных центров «слуги» получили хороший результат (но и здесь у них откусили много партии вроде За майбутне и местные проекты). То есть, если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то «слуги» становятся лишь третьей партией в стране, уступая и ОПЗЖ, и Евросолидарности.

2. ОПЗЖ. Для этой партии главными конкурентами в ее базовых регионах были во-первых, партии мэров. Во-вторых, «слуги народа». По итогам кампании можно сделать вывод, что «слуг» Оппоплатформа на юго-востоке съела. С партиями мэров было сложнее и во многих городах они вышли в лидеры, но результат их хуже, чем на прошлых местных выборах. Практически нигде они не получили более 50%. То есть горсовет они самостоятельно контролировать не смогут. А ОПЗЖ взяли весьма приличный процент и потому могут претендовать на вхождение в большинство в горсовете. Ну и крупным успехом для партии стал выход во второй тур их кандидатов в Одессе и, особенно Киеве. Что еще раз показывает важность личности, на которую делаешь ставку. Партийный бренд – это, конечно хорошо, но Попов есть Попов.

3. Евросолидарность по последним данным показывает неплохой результат на Западной Украине и, кое-где в центре, закрепляя положение партии номер 1 на промайдановском фланге. Еще год назад Порошенко казался сбитым летчиком и без пяти минут сидельцем в СИЗО. Но нерешительная политика Зеленского и его постоянные колебания позволили Порошенко восстановить свои силы. К слову, побочным следствием роста рейтинга ЕС стала утилизация более мелких националистических партий. Если на прошлых выборах Свобода была представлена в местных советах не только западной, но и центральной Украины, то теперь ее избиратель перетек к Порошенко и по сути «свободовцы» вновь вернулись к своему изначальному статусу региональной партии Западной Украины.

4. Локальные партии показали хороший результат. Но есть два нюанса. В большинстве случаев они не смогут самостоятельно сформировать большинство в горсовете и облсовете. Нужно будет работать с общенациональными партиями. Во-вторых, если говорить о перспективе парламентских выборов, то ситуация для них сложная. Потому что следующую Раду будут избирать по пропорциональной системе и местные элиты не смогут как раньше двигать своих людей по мажоритарке. Им нужно будет вливаться в общенациональные партии.

5. С учетом всего описанного выше главный политический тренд сезона понятен – страна возвращается к противостоянию двух полярных сил – партии войны и партии мира представленных сейчас Евросолидарностью и ОПЗЖ. Нельзя сказать, что перспективы у «третьей силы», которая представлена сейчас «Слугой народа», нулевые. Конечно нет. Тем более, что местные выборы как раз их сторонники, в основном, и проигнорировали, разочаровавших в зеленых кумирах (отсюда и низкая явка, собственно). Но для того, чтоб «слугам» вернуть доверие нужно много чего сделать и поменять. Но в это верится с трудом. И, не исключено, что нишу займет уже другая политическая сила с другими лидерами. Что касается перспектив досрочных выборов в Раду, то местные выборы показали – шансов для «слуг народа» на «досрочке» нет ровно никаких. А значит по своей доброй воле Зеленский на них не согласится. Но политическая слабость Зе-команды, проявившаяся на этих выборах, создает соблазн для других игроков организовать давление на президента, чтоб он согласился на роспуск Рады не по доброй воле.

(с) Игорь Гужва

А и да, по "опросу Зеленского".

Он и вовсе выглядел как чистейшая клоунада в стиле недавнего голосования на лавочках в России, только еще более упорото.

Вариант с легализацией каннабиса получил поддержку 70% тех, кто проголосовал, сколько бы их не было – так как никакого контроля там не было и "опрашивали" даже дети, то можно рисовать какую угодно явку и какой угодно результат по всему популистскому списку.

Все что нужно знать про этот "опрос" и его репрезентативность вы можете найти на видео ниже.

Полагаю, никак это Зеленскому уже не поможет. Траектория аля Ющенко обозначилась предельно отчетливо.

Но за это время нагадить он еще успеет немало, покуда не достигнет своих заслуженных 5-7%.