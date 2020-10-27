В Украине из фонда борьбы с COVID-19 потратили более половины средств

27.10.2020, 18:05, Новости дня

По состоянию на 23 октября из фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы средств фонда, говорится на сайте Министерства финансов Украины.

На сферу здравоохранения потрачено 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн, или 35%. В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потратили 21 млн грн (из выделенных 100 млн грн), на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников – 624 млн грн (из предусмотренных 2,9 млрд грн). На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн.

Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

В сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн с 2,7 млрд грн (91%).

На строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд гривен. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн гривен.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн, или 31%.

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.