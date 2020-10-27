 

“Вышла отсюда на х…й!” В Славянске пассажиры маршрутки поскандалили с украиноязычной женщиной

27.10.2020, 18:05, Новости дня

В Славянске Донецкой области пассажиры маршрутки накинулись на женщину, которая разговаривала на украинском языке. Видео обнародовал YouTube-канал NEWS 24.

Женщина сделала замечание пассажиру из-за того, что тот неправильно надел маску, после этого ей начали грубить другие пассажиры.

Они назвали женщину “громадською діячкою” и сказали, что такие, как она, “довели страну”. Пассажиры возмущались, что украиноязычная женщина приехала на восток Украины, в ответ та сказала, что родилась в Славянске. “Так и разговаривай по-славянски”, – сказали ей.

Под конец мужчина, которому было сделано замечание, встал и пытался выгнать женщину из маршрутки. “Вышла отсюда на х…й!” – кричал он и требовал у нее документы. Женщина вышла на остановке.

ВИДЕОВидео: NEWS 24 / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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