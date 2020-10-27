Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение

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27.10.2020, 18:05, Новости дня

Заразившийся коронавирусом российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 27 октября в Instagram обнародовал стихотворение, которое посвятил COVID-19.

Актер начал послание с просьбы, адресованной коронавирусу, в которой попросил отпустить его в обмен на обещание хорошо себя вести, носить маску, соблюдать дистанцию и не пить.

В завершение послания Куценко признался, что перенес болезнь в тяжелой форме, из-за чего в его голове появилось “много херни”. 

“Как же много херни в голове, когда в тяжелой переболел”, – резюмировал он.

Публикацию артист проиллюстрировал снимком, на котором запечатлен спящим в объятиях мохнатого мультипликационного героя.

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Ковид! Отпусти меня! Отпусти! Я буду носить маску и хорошо себя вести! Соблюдать дистанции и слушать Роспотребнадзор и Не буду пить, курить и жрать жир и сладости! Отпусти меня, дорогои * ковид! Был не прав, когда посылал тебя н*х! Я признал: ты крутои * и по сути, и на вид. Ты прикольныи * со своим присосочками на сосках-ножках. Понял я очень многое про тебя! Ты приходишь к нам от большои * любви. Потому что без нас как вирусу тебе п**да. Ну а нам п**да с тобои * . Никак друг без друга мы. Нам с тобои * , ковид, нужен договор, Как с Америкои * нам по ликвидации РСМД, Даваи * так: ты приходишь и бере * шь только тех с собои * , Кто мудак, преступник, русофоб, ну и бдсм. Но не трогаешь ты стариков детеи * , Добрых, честных, простых людеи * . Короче, прекращаем с тобои * , Как в Карабахе Нагорном беспредел. Бл*дь, как же много херни в голове, Когда в тяжелои * переболел!

Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko) 27 Окт 2020 в 7:44 PDT

21 октября Куценко сообщил, что заболел коронавирусом, а его помощник рассказал, что актер был госпитализирован.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 октября COVID-19 в мире диагностировали более чем у 43,6 млн человек. Умерло 1,16 млн инфицированных, выздоровело 29,2 млн.

В России количество заразившихся коронавирусом достигло 1,5 млн человек, из которых более 26 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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