 

Венедиктова дала Госбюро расследований два месяца на устранение недостатков в работе

27.10.2020, 18:05, Новости дня

26 октября на совещании у генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой обсудили итоги деятельности Госбюро расследований Украины за 9 месяцев работы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

На совещении присутствовали и. о. директора ГБР Алексей Сухачев и его заместители.

Венедиктова отметила недостатки в работе бюро, среди которых назвала количество производств, переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненных коррупционными правонарушениями, отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей, сказано в сообщении.

“Что касается вашей подследственности, вы должны проводить системную работу по разоблачению преступных схем, где есть правоохранители, которые крышуют целые отрасли. Нужно блокировать коррупционные вертикали снизу вверх. Это системные боли и болезни государства. Надо работать и давать реализации. Каждый день вы получаете зарплату не ради процесса, а ради результата”, – сказала Венедиктова.

Она  дала руководству ГБР два месяца на то, чтобы “скорректировать работу на указанных направлениях и устранить недостатки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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