 

В первый день общенациональной забастовки в Беларуси задержали почти 600 человек

27.10.2020, 18:05, Новости дня

26 октября в Беларуси на протестных акциях задержали 581 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Беларуси.

По данным министерства, в этот день по всей Беларуси прошли несколько десятков митингов, в которых приняли участие 3,6 тыс. человек.

Больше всего митингующих задержано в Минске – 486. Среди всех задержанных 434 человека отправили в изоляторы.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. Россия заявила, что не оставит без внимания забастовки предприятий в Беларуси. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / СМИ: Германии пора заняться формированием нового миропорядка, хотя это и трудно

09.09 / СМИ сообщили о похищении двоих россиян пиратами у берегов Нигерии

13.08 / Петербургских полицейских заподозрили в вымогательстве за подброшенные наркотики

12.08 / «Мировой эгоизм» губит немецкое машиностроение

14.08 / Глава Белорусской православной церкви призвал к миру в стране

01.07 / Политолог: Основная часть населения придет на избирательные участки сегодня

08.07 / В День семьи, любви и верности в Москве собрались пожениться около 300 пар

26.10 / Мусульманские страны объявили бойкот французским товарам после обещаний Макрона не отказываться от карикатур на пророка

15.09 / Красноярцы пожаловались на нашествие тли

09.07 / Сотрудника пресс-службы правительства Германии заподозрили в шпионаже на Египет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска