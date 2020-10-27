В первый день общенациональной забастовки в Беларуси задержали почти 600 человек

27.10.2020, 18:05, Новости дня

26 октября в Беларуси на протестных акциях задержали 581 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Беларуси.

По данным министерства, в этот день по всей Беларуси прошли несколько десятков митингов, в которых приняли участие 3,6 тыс. человек.

Больше всего митингующих задержано в Минске – 486. Среди всех задержанных 434 человека отправили в изоляторы.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. Россия заявила, что не оставит без внимания забастовки предприятий в Беларуси.