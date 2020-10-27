 

Темная вселенная на видео: Экстремальные возможности камеры iPhone 12 Pro

27.10.2020, 17:53, Разное

Недавно на международный рынок вышли новые смартфоны компании Apple. Сейчас производитель показал возможности новой камеры iPhone 12 Pro, сняв видео темной вселенной отличного качества при крайней недостаточности освещения.
В указанном смартфоне камера поддерживает 10-бит HDR видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров/с и передачей 700 миллионов цветов. В iPhone 12 Pro установлены три модуля с расширением 12 мегапикселей каждый, это широкоугольный, сверхширокоугольный датчик в 120 градусов и телефотообъектив, семиэлементный объектив камеры при этом пропускает на 27% больше света. Такой комплект позволяет делать снимки в формате Apple ProRAW, а не только HEIF и JPEG. Портретная съемка на трех фокусных расстояниях получила с 4-х кратный диапазон оптического зума.

Дополнительно технология ProRAW с возможностью адаптации с DeepFusion и Smart HDR, реализованная в аппарате, дала новые опции при обработке изображений в многокадровом режиме. Использование LiDAR-сканера с шестикратным увеличением в темноте позволяет определить время достижения светом объекта, что расширило палитру инструментов для накладывания фото- и видео-эффектов.

Ролик появился на официальном канале американского техногиганта в хостинге YouTube. Небольшое видео «Эксперименты V: Темная вселенная» было снято, как утверждают его авторы, на Pro-версию двенадцатого iPhone. В нем эксперты Apple задались целью продемонстрировать, как выглядит «сама темнота». Как видно из клипа, опыт удался и в съемках при самом слабом освещении iPhone 12 Pro показал максимальную обновленную функциональность Dolby Vision. Специалисты, работающие над созданием видео, также рассказали о том, как оно было снято. Обнародованный материал может существенно повлиять на позиции двенадцатого поколения «яблочных» смартфонов на рынке, повысив их рейтинг.



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