Поклонники разглядели у Екатерины Стриженовой шрам во всю шею

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27.10.2020, 17:53, Разное

Екатерина Стриженова в своем микроблоге Instagram опубликовала снимок мужем Александром и призналась, что они празднуют 33-летие супружеской жизни. Внимательные поклонники разглядели у 52-летней телеведущей шрам вовсю шею и задались вопросом, откуда он появился.
На фотографии Екатерина Стриженова запечатлена в объятьях супруга и с огромным букетом в руках. Несмотря на то, что знаменитость позирует в водолазке, фолловеры заметили на ее шее шрам. Некоторые написали в комментариях, что это может быть результатом неудачного фотошопа. Другие поклонники подозревают, что телеведущей удалили щитовидную железу, так как шрам проходит через всю шею.

Екатерина Стриженова постоянно борется с лишним весом и утверждает, что диеты ей не помогают. Поэтому периодически звезда с супругом Александром проходят детокс-программы. Она даже привезла в свою гримерку тренажер и в перерывах между съемками активно занимается спортом. Ранее ведущая призналась, что прибегала к процедуре биоревитализации. Благодаря инъекциям ее кожа увлажнилась и напиталась, что стимулирует различные регенеративные процессы. Знаменитость интересуется манипуляциями, которые можно делать в качестве профилактики возрастных изменений.

Семью ведущей «Доброго утра» считают одной из самых крепких в мире российского шоу-бизнеса. В браке Стриженовы воспитали двух дочерей, а также стали бабушкой и дедушкой благодаря старшей наследнице.



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