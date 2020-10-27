Похудевший Александр Домогаров развеял слухи о серьезной болезни

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27.10.2020, 17:53, Разное

Александр Домогаров вынужден был прокомментировать изменения в своей внешности, так как поклонники начали переживать за его здоровье. Артист похудел на 10 килограммов, но опроверг слухи о болезни.
По словам актера, он очень нервничал по поводу постановки «Ричард III» в Театре им. Моссовета. Спектакль выпустили месяц назад, а Александру Домогарову досталась главная роль. Поклонники отметили, что актер очень сильно похудел и начали подозревать, что у него онкологическое заболевание. Однако он связывает такие метаморфозы с нервной творческой работой.

В период пандемии Александр Домогаров практически не снимался в кино и не выходил в свет. По его словам, он не живет по режиму, но его организм привык просыпаться в 06:30. Если в течение дня у него нет дел, то артист может позволить себе сон после обеда. Цели сбросить лишний вес у него не было, тем более что он не является поклонником занятий в спортивном зале. Однако за спектакль у него может уйти 1,5 килограмма.

Этой весной стало известно о том, что Александр Домогаров уходит из МХАТ им. Горького. Актер заявил, что у него конфликт с руководством, но представители театра эту информацию опровергли. Согласно слухам, артиста попросили завершить работу после его высказываний в защиту Михаила Ефремова.



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