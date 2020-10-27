 

Володин призвал выработать механизмы парламентского взаимодействия БРИКС

27.10.2020, 17:43, Разное

Россия в 2020 году возглавляет БРИКС. Также в организацию входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

Необходимо развивать межпарламентский диалог в рамках БРИКС и искать новые форматы взаимодействия, уверен Вячеслав Володин. Спикер предложил выработать регулярный механизм парламентского взаимодействия пяти стран.

По его словам, в условиях движения мира к многополярности необходимо максимальное согласование интересов. Только равноправный парламентский диалог может обеспечить учет всех мнений, уверен Володин.

“Важно обеспечить справедливые и взаимовыгодные условия для участия наших стран в мировой торговле, вместе противостоять политике санкций и недобросовестной конкуренции”, – указал председатель нижней палаты.

Сегодня в мире ощущается запрос на защиту суверенитета государств и объединительную повестку, отметил спикер Госдумы. Парламентская дипломатия должна содействовать уменьшению конфронтации и совместному противодействию угрозам, добавил Володин.

Ранее приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин. Мероприятие играет важную роль в жизни БРИКС, сказал глава государства.

Он призвал участников форума уделить особое внимание законодательным инициативам в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Мнение: Лукашенко лучше Гитлера…

11.09 / «Они подбежали сзади»

07.08 / Тихановская назвала свое участие в выборах президента Белоруссии глупостью

26.06 / Виктория Боня кардинально сменила имидж при помощи онлайн-редактора

17.09 / Скандалы: Аукционный молоток для Рустама Тарико

26.10 / Ученые рассказали о пользе картофеля при диабете 2 типа

17.08 / Поклонники восхитились пышной грудью Юлии Высоцкой в ярком купальнике

10.07 / Мнение: Работа на русском направлении

03.08 / Специалисты назвали 6 продуктов, которые повышают риск развития рака груди

07.09 / Инсайдеры о реакции Анджелины Джоли на новый роман Брэда Питта: “Она просто в ярости”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска