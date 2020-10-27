 

Мнение: Немцы жалуются на Навального

27.10.2020, 17:35, Разное

И там уже Алексей достал народ. В Германии недовольны поведением и высказываниями Навального. Немцы не
поняли, какого хрена гость, которого с почестями приняли в Германии, позволяет себе оскорбления в адрес политиков и проявляет открытую ксенофобию.

В немецкой газете Suddeutsche Zeitung даже опубликовали комментарии читателей, которые, мягко говоря, удивляются поведению русского блогера. Немцы себя в обиду не дают. Так, житель ФРГ Вольфганг Хайнц обратил внимание, что россиянин отпускает оскорбления в адрес экс-канцлера Герхарда Шредера.
«Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику», — справедливо гневается Хайнц.

Немцы вообще рационально мыслят. Еще один читатель Вольфрам Зальцер пишет, что в интересах правительства Германии поддерживать хорошие отношения с Россией, а не «заглядывать в рот» блогеру. Зальцер также смекнул, что Алексей в общем-то «оправдывает неприкрытую ксенофобию».

Простые немцы понимают, что отношения России и Германии слишком важны, чтобы обращать внимание на выпады неизвестного русского блогера.

Вот что бывает, когда злоупотребляешь немецким гостеприимством.

Источник: Достало



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