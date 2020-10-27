Эксперты протестировали новую модель смартфона Samsung Galaxy A02s

27.10.2020, 17:25, Новости дня

Компания Samsung готовит к выходу на рынок новый смартфон модели Galaxy A02s, который эксперты уже внесли в категорию бюджетных и начальных.

Проведя тестирование нового гаджета, специалисты оценили его работу в 3934 балла по многоядерному тесту, а также в 756 по одноядерному. В целом – очень неплохо, отмечают эксперты.

Как сообщают источники, новое мобильное устройство Samsung будут выпускать в нескольких версиях. При относительно невысокой цене смартфона в нем будет установлена операционка Android 10, использована батарея на 3500 мАч. Ожидаемый процессор – Qualcomm Snapdragon 450. Известно также, что объем оперативной памяти составит 3 Гб. Основная камера обеспечит съемку с разрешением до 13 Мп. А диагональ экрана – 5,7 дюйма.