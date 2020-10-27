 

Эксперты протестировали новую модель смартфона Samsung Galaxy A02s

27.10.2020, 17:25, Новости дня

Компания Samsung готовит к выходу на рынок новый смартфон модели Galaxy A02s, который эксперты уже внесли в категорию бюджетных и начальных.

Проведя тестирование нового гаджета, специалисты оценили его работу в 3934 балла по многоядерному тесту, а также в 756 по одноядерному. В целом – очень неплохо, отмечают эксперты.

Как сообщают источники, новое мобильное устройство Samsung будут выпускать в нескольких версиях. При относительно невысокой цене смартфона в нем будет установлена операционка Android 10, использована батарея на 3500 мАч. Ожидаемый процессор – Qualcomm Snapdragon 450. Известно также, что объем оперативной памяти составит 3 Гб. Основная камера обеспечит съемку с разрешением до 13 Мп. А диагональ экрана – 5,7 дюйма.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Помпео обсудит с премьером Чехии сотрудничество в области ядерной энергетики

07.07 / Задержание советника Рогозина связали с работой в «Коммерсанте»

27.07 / В Швейцарских Альпах разбился самолет

06.08 / COVID-19. Вторые сутки подряд в Украине фиксируется антирекорд по числу инфицированных

31.08 / Американские лоббисты отказались от сотрудничества с нардепом Деркачом

25.09 / Появились сообщения о крушении военного самолета под Харьковом

01.09 / Уход Абэ ставит под угрозу стабильность в Азии и союз Японии с Америкой

03.07 / В самом густонаселенном округе Флориды из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час

15.10 / Компания Acer открывает свой интернет-магазин

17.10 / Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска