NVIDIA переходит на чипы, изготовленные по техпроцессам 5 нм и 6 нм

27.10.2020, 17:25, Новости дня

В данный момент производитель видеокарт NVIDIA использует чипы, произведенные в корейской компании Samsung по технологии 8 нм. Однако вскоре производитель начнет получать более современные комплектующие.

Как стало известно, NVIDIA договорилась о размещении заказа на чипы в тайваньской компании TSMC, которая уже обеспечивает техпроцессы 6 нм и 5 мн.

Напомним, что ранее представители TSMC сообщали о начале производства чипов для Apple по техпроцессу 5 нм. Что же касается корейского «Самсунга», то для него сотрудничество с тайваньским поставщиком высокотехнологических комплектующих не ограничится только поставками новых чипов. Планы гораздо шире, утверждают эксперты. Кроме того, клиентами TSMC стали компании Qualcomm, AMD и др.